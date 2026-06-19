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Ben Gvir po smrti vojakov vyhlásil, že celý Libanon musí zhorieť
Izraelská armáda potvrdila, že pri nočnom útoku Hizballáhu na tank Merkava pri dedine Kfar Tibnít zahynuli štyria izraelskí vojaci vrátane veliteľa práporu.
Autor TASR
Tel Aviv 19. júna (TASR) - Krajne pravicový izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir v piatok vyhlásil, že „celý Libanon musí zhorieť“ po tom, ako izraelská armáda oznámila smrť štyroch svojich vojakov pri intenzívnych bojoch na juhu tejto krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pri všetkej úcte k Američanom, Izrael musí celému svetu jasne ukázať, že v prípade životov našich synov a bezpečnosti našich občanov sa nevyjednáva. Celý Libanon musí zhorieť,“ uviedol Ben Gvir vo vyhlásení.
Izraelská armáda potvrdila, že pri nočnom útoku Hizballáhu na tank Merkava pri dedine Kfar Tibnít zahynuli štyria izraelskí vojaci vrátane veliteľa práporu. Pre Izrael ide o jeden z najhorších incident v Libanone v rámci tejto fázy konfliktu, uvádza spravodajská stanica CNN.
Tel Aviv reagoval vlnou intenzívneho bombardovania miest v južnom Libanone vrátane mesta Nabatíja a jeho okolia. Libanonské ministerstvo zdravotníctva hlási po útokoch najmenej 18 mŕtvych civilistov a vyše tri desiatky zranených.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov pritom má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.
„Pri všetkej úcte k Američanom, Izrael musí celému svetu jasne ukázať, že v prípade životov našich synov a bezpečnosti našich občanov sa nevyjednáva. Celý Libanon musí zhorieť,“ uviedol Ben Gvir vo vyhlásení.
Izraelská armáda potvrdila, že pri nočnom útoku Hizballáhu na tank Merkava pri dedine Kfar Tibnít zahynuli štyria izraelskí vojaci vrátane veliteľa práporu. Pre Izrael ide o jeden z najhorších incident v Libanone v rámci tejto fázy konfliktu, uvádza spravodajská stanica CNN.
Tel Aviv reagoval vlnou intenzívneho bombardovania miest v južnom Libanone vrátane mesta Nabatíja a jeho okolia. Libanonské ministerstvo zdravotníctva hlási po útokoch najmenej 18 mŕtvych civilistov a vyše tri desiatky zranených.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov pritom má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.