Ben-Gvir podal demisiu na protest proti dohode o prímerí v Gaze

Tel Aviv 19. januára (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v nedeľu podal demisiu. Dôvodom je nesúhlas s dohodou o prímerí v Pásme Gazy, ktorú v piatok schválila izraelská vláda. Spolu s Ben-Gvirom podali demisiu aj ďalší dvaja ministri. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



Odchádzajúci ministri vo vyhlásení uviedli, že "od toto momentu nie je strana Židovská sila (Ocma jehudit) členom vlády".



Ben-Gvir v liste adresovanom premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi uviedol, že jeho "dohoda o kapitulácii pred terorizmom, prekračuje všetky ideologické červené línie". Prímerie je podľa neho "úplným víťazstvom pre terorizmus". Dodal, že odchádzajúci ministri nemajú v úmysle pracovať na zvrhnutí vlády, ale v "ideologických názoroch" plánujú hlasovať "podľa svojho názoru a svedomia", píše TOI.



"Nevrátime sa za vládny stôl bez úplného víťazstva nad Hamasom a plnej realizácii vojnových cieľov," dodal.



Ben-Gvir ešte pred schválením dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy pohrozil, že jeho strana vystúpi z vládnej koalície. Dohodu, ktorú v stredu oznámili sprostredkovatelia, označil za "nezodpovednú". Poukázal najmä na bezpečnostné riziká spojené s prepustením palestínskych väzňov, ktorých označil za teroristov.



V sobotu oznámil, že nasledujúci deň spolu so svojimi spolustraníkmi vystúpi z vlády premiéra Benjamina Netanjahua.



Jeho rezignácia nebude znamenať pád vlády ani koniec dohody o prímerí, no naruší stabilitu kabinetu a mohla by viesť k jeho rozpadu, ak by sa k Ben-Gvirovi pridali ďalší zo súčasných spojencov premiéra Netanjahua.



Voči dohode vystupoval aj krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Obaja spolu s ďalšími šiestimi členmi kabinetu hlasovali na piatkovom zasadnutí proti jej prijatiu.



Dohoda mala vstúpiť do platnosti v nedeľu 7.30 h SEČ. Prímerie však nezačalo, pretože Hamas neodovzdal zoznam rukojemníkov, ktorých v rámci prímeria plánuje prepustiť. Dôvodom sú podľa vyhlásenia hnutia "technické problémy".