Ben-Gvir pohrozil odchodom z vlády, ak schvália dohodu o prímerí

Jeruzalem 16. januára (TASR) - Krajne pravicovo orientovaný izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir vo štvrtok uviedol, že on i jeho stranícki kolegovia odídu z kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua v prípade, že schváli dohodu o prímerí v Gaze a prepustení rukojemníkov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú oznámili v stredu jej sprostredkovatelia ešte v stredu večer, označil Ben-Gvir za "nezodpovednú". Dodal však, že by zvážil návrat do vlády v prípade, že by sa vojna v Gaze obnovila po prvej fáze prímeria. Dohoda by mala vstúpiť do platnosti v nedeľu 19. januára.



Minister Ben-Gvir tiež vyzval na "úplné zastavenie" všetkej humanitárnej pomoci pre Gazu vrátane dodávok paliva či dodávok elektriny a vody dovtedy, kým nebudú prepustení všetci rukojemníci.



Miestne médiá vo štvrtok naznačili, že izraelský bezpečnostný kabinet schváli spomenutú dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v piatok aj bez podpory Ben-Gvira a ministra financií Bezalela Smotriča, a že ju následne prijme celý kabinet, píšu noviny The Times of Israel.



Bez Ben-Gvirovej strany Židovská sila (Ocma jehudit) bude mať Netanjahuova koalícia stále väčšinu v 120-člennom Knesete. Stratila by ju však v prípade, že by koalíciu opustila aj Smotričova strana Náboženský sionizmus, píše TOI.



Opozičné strany však prisľúbili, že poskytnú koalícii akúsi "záchrannú sieť", aby mohla pokročiť a dotiahnuť dohodu do konca.