Izraelský minister konfrontoval väzneného palestínskeho predstaviteľa
Barghútí je popredný člen Fatahu, ktorý je vo väzení od roku 2002 a ktorého v roku 2004 odsúdili na doživotie.
Autor TASR
Tel Aviv 15. augusta (TASR) - Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok zverejnil video, na ktorom je zachytený, ako konfrontuje väzneného lídra hnutia Fatah Marwána Barghútího v jeho väzenskej cele. Palestínska samospráva toto konanie odsúdila o označila ho za provokáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Barghútí je popredný člen Fatahu, ktorý je vo väzení od roku 2002 a ktorého v roku 2004 odsúdili na doživotie. Ben Gvir vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X hovoril palestínskemu politikovi v hebrejčine: „Nevyhráte. Ktokoľvek ublíži izraelskému národu, ktokoľvek zabíja deti, ženy... zničíme ich.“
Okrem Ben Gvira boli v cele aj ďalšie dve osoby vrátane väzenského strážcu. AFP tvrdí, že 66-ročný Barghútí sa na videu snažil odpovedať izraelskému politikovi, ten ho však prerušil. „Nie, ty to vieš. A takto to bolo počas celej histórie,“ vyhlásil Ben Gvir. Z videa nie je jasné, kde presne je Barghútí v súčasnosti zadržiavaný.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo tento incident a vo svojom vyhlásení označilo túto konfrontáciu za „bezprecedentnú provokáciu“.
Konfrontáciu odsúdila aj palestínska misia pri OSN, ktorá tvrdí, že Barghútí „je vystavený extrémne tvrdým humanitárnym podmienkam vo svojej cele samoväzby“. Dodala tiež, že Barghútí schudol takmer polovicu svojej váhy z dôvodu „zámerného zanedbávania lekárskej starostlivosti a zlého zaobchádzania“. „Zároveň ho extrémistický izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir naďalej ohrozuje v snahe zlomiť jeho vôľu a odolnosť,“ uviedla.
Na kritiku medzičasom reagoval aj samotný Ben Gvir. „Dnes ráno čítam, že rôznym 'vysokým predstaviteľom' Palestínskej samosprávy sa nepáčilo, čo som povedal teroristovi Marwánovi Barghútímu – nech je jeho meno zabudnuté,“ uviedol Ben Gvir v príspevku na sociálnych sieťach. „Tak sa budem znova a znova opakovať, bez ospravedlnenia: ktokoľvek sa zahráva s izraelským národom, ktokoľvek vraždí naše deti, ktokoľvek vraždí naše ženy – zničíme ich. S Božou pomocou,“ dodal.
Izrael považuje Barghútího za teroristu a obvinil ho za jeho rolu pri druhej intifáde – povstaní proti Izraelu, ktoré sa začalo v roku 2000 a trvalo päť rokov.
AFP tvrdí, že Barghútí často vedie v prieskumoch verejnej mienky o populárnych palestínskych lídroch a jeho priaznivci ho niekedy opisujú ako „palestínskeho Mandelu“.
