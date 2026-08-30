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Ben Gvir vyzdvihol zhoršené podmienky pre palestínskych väzňov
Minister, ktorý bol na začiatku svojej kariéry odsúdený za trestné činy vrátane obvinení z rasizmu, má za sebou históriu provokatívnych činov a výrokov, píše AFP.
Autor TASR
Tel Aviv 30. augusta (TASR) - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir sa v nedeľu počas návštevy ženských väzenkýň chválil tým, že sa mu podarilo obmedziť práva a komfort palestínskych väzňov na úplné minimum. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dva mesiace pred parlamentnými voľbami zverejnil Ben Gvir video, v ktorom žena so zahalenou tvárou uviedla, že väzni žijú v „mimoriadne zlých“ podmienkach a „nemajú žiadne práva“, pričom ženy majú svoje osobitné potreby.
„Tri dni sme sa nekúpali a nevymenili sme si spodnú bielizeň,“ povedala a varovala pred rizikom ochorení.
Izraelský minister následne porovnal podmienky palestínskych väzňov s podmienkami izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v Pásme Gazy zadržiavali po útokoch zo 7. októbra 2023 až dva roky.
„Naši rukojemníci nemali šampón ani takéto podmienky. Som hrdý na to, že sa nám podarilo zredukovať podmienky vo väzniciach pre teroristov na úplné minimum. Letné tábory vo väzniciach sa skončili,“ povedal Ben Gvir.
Minister, ktorý bol na začiatku svojej kariéry odsúdený za trestné činy vrátane obvinení z rasizmu, má za sebou históriu provokatívnych činov a výrokov, píše AFP.
Pred pár mesiacmi zverejnil video, v ktorom sa vysmieval zahraničným aktivistom zo zadržanej flotily, ktorá sa pokúsila prelomiť blokádu Pásma Gazy. Zábery zachytávajú aktivistov kľačiacich na kolenách s hlavami na zemi spútanými rukami a zakrytými očami, ktorým Ben Gvir hovorí: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“ Aktivisti hlásili fyzické týranie, pričom jedna Austrálčanka uviedla, že ju izraelské orgány sexuálne napadli. Izrael tieto obvinenia poprel.
Ben Gvir si nedávno opäť vyslúžil medzinárodné odsúdenie, keď vyhlásil, že Izrael by mal v Pásme Gazy každú noc zabiť 30 až 40 Palestínčanov.
Dva mesiace pred parlamentnými voľbami zverejnil Ben Gvir video, v ktorom žena so zahalenou tvárou uviedla, že väzni žijú v „mimoriadne zlých“ podmienkach a „nemajú žiadne práva“, pričom ženy majú svoje osobitné potreby.
„Tri dni sme sa nekúpali a nevymenili sme si spodnú bielizeň,“ povedala a varovala pred rizikom ochorení.
Izraelský minister následne porovnal podmienky palestínskych väzňov s podmienkami izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v Pásme Gazy zadržiavali po útokoch zo 7. októbra 2023 až dva roky.
„Naši rukojemníci nemali šampón ani takéto podmienky. Som hrdý na to, že sa nám podarilo zredukovať podmienky vo väzniciach pre teroristov na úplné minimum. Letné tábory vo väzniciach sa skončili,“ povedal Ben Gvir.
Minister, ktorý bol na začiatku svojej kariéry odsúdený za trestné činy vrátane obvinení z rasizmu, má za sebou históriu provokatívnych činov a výrokov, píše AFP.
Pred pár mesiacmi zverejnil video, v ktorom sa vysmieval zahraničným aktivistom zo zadržanej flotily, ktorá sa pokúsila prelomiť blokádu Pásma Gazy. Zábery zachytávajú aktivistov kľačiacich na kolenách s hlavami na zemi spútanými rukami a zakrytými očami, ktorým Ben Gvir hovorí: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“ Aktivisti hlásili fyzické týranie, pričom jedna Austrálčanka uviedla, že ju izraelské orgány sexuálne napadli. Izrael tieto obvinenia poprel.
Ben Gvir si nedávno opäť vyslúžil medzinárodné odsúdenie, keď vyhlásil, že Izrael by mal v Pásme Gazy každú noc zabiť 30 až 40 Palestínčanov.