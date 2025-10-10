< sekcia Zahraničie
Ben Gvir žiada rozpustenie Hamasu a odmieta podporiť dohodu o prímerí
Autor TASR
Jeruzalem 9. októbra (TASR) - Izraelský ultrapravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vo štvrtok varoval, že jeho strana Židovská sila bude vyvíjať tlak na zvrhnutie premiéra Benjamina Netanjahua, pokiaľ nebude palestínske militantné hnutie Hamas rozpustené. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Ak vláda Hamasu nie je rozpustená, alebo pokiaľ bude len tvrdiť, že zanikla, zatiaľ čo v skutočnosti bude existovať v inej podobe - Židovská sila rozpustí vládu,“ uviedol Ben Gvir vo vyhlásení pred stretnutím izraelského vládneho kabinetu, ktorý má rozhodnúť o prijatí dohody o prvej fáze prímeria, píše Reuters.
Minister národnej bezpečnosti vo štvrtok tiež vyhlásil, že bude hlasovať proti dohode o prímerí v Gaze, ktorú sprostredkovali USA. Tá predpokladá výmenu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
„Srdcia nás všetkých napĺňa radosť... z očakávaného návratu všetkých rukojemníkov... Avšak, popri tom je absolútne neprípustné ignorovať otázku ceny: oslobodenie tisícov teroristov vrátane 250 vrahov, ktorí by mali byť prepustení z väzení. Je to neúnosne vysoká cena,“ napísal Ben Gvir na platforme X.
„Nemôžem hlasovať za dohodu, ktorá prepúšťa týchto vraždiacich teroristov, a budeme proti nej aj pri (hlasovaní) vlády,“ uviedol vo vyhlásení podľa AFP.
