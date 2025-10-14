< sekcia Zahraničie
Ben Gvir žiada zastavenie pomoci pre Gazu
Tento krok je dôsledkom záverov príslušných izraelských orgánov, podľa ktorých Hamas nevyvinul dostatočné úsilie na vrátenie zostávajúcich tiel rukojemníkov.
Autor TASR
Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v utorok vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby palestínskemu hnutiu Hamas pohrozil zastavením dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ak nevydá telá padlých izraelských vojakov, píše TASR.
Ben Gvir v príspevku na platforme Telegram upozornil, že Hamas „si dovoľuje pokračovať v hre na schovávačku“ a odďaľuje vrátenie tiel padlých vojakov. To podľa neho svedčí o tom, že „táto teroristická organizácia je stále veľmi živá a že misia jej zničenia ešte nebola splnená“.
Medzičasom sa Izrael v utorok rozhodol neotvoriť v stredu hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, ako to vyžaduje dohoda o prímerí, a obvinil Hamas z nedodržania svojho záväzku vrátiť telá všetkých mŕtvych rukojemníkov, ktorých ich väznitelia naďalej držia v palestínskej enkláve. Izrael uviedol, že preto zníži objem pomoci prúdiacej do Pásma Gazy.
Tento krok je dôsledkom záverov príslušných izraelských orgánov, podľa ktorých Hamas nevyvinul dostatočné úsilie na vrátenie zostávajúcich tiel rukojemníkov. Pozastaviť implementáciu dohody o prímerí dovtedy, kým Hamas nevydá telá rukojemníkov, žiadajú aj ich pozostalí.
Agentúra Reuters v utorok podvečer informovala, že izraelské úrady zaslali OSN nótu, v ktorej oznamujú, že od stredy bude do Pásma Gazy denne povolený vstup 300 kamiónov s humanitárnou pomocou, čo je polovica dohodnutého počtu.
Izraelské úrady dodali, že do Pásma Gazy nebude prepravovaný žiadny plyn ani palivo - s výnimkou špecifických potrieb súvisiacich s humanitárnou infraštruktúrou.
Hovorkyňa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí v Pásme Gazy potvrdila, že dostala takúto nótu od izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý údajne spresnil, že tieto opatrenia boli prijaté, pretože „Hamas porušil dohodu týkajúcu sa vrátenia tiel rukojemníkov“.
Ben Gvir v príspevku na platforme Telegram upozornil, že Hamas „si dovoľuje pokračovať v hre na schovávačku“ a odďaľuje vrátenie tiel padlých vojakov. To podľa neho svedčí o tom, že „táto teroristická organizácia je stále veľmi živá a že misia jej zničenia ešte nebola splnená“.
Medzičasom sa Izrael v utorok rozhodol neotvoriť v stredu hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, ako to vyžaduje dohoda o prímerí, a obvinil Hamas z nedodržania svojho záväzku vrátiť telá všetkých mŕtvych rukojemníkov, ktorých ich väznitelia naďalej držia v palestínskej enkláve. Izrael uviedol, že preto zníži objem pomoci prúdiacej do Pásma Gazy.
Tento krok je dôsledkom záverov príslušných izraelských orgánov, podľa ktorých Hamas nevyvinul dostatočné úsilie na vrátenie zostávajúcich tiel rukojemníkov. Pozastaviť implementáciu dohody o prímerí dovtedy, kým Hamas nevydá telá rukojemníkov, žiadajú aj ich pozostalí.
Agentúra Reuters v utorok podvečer informovala, že izraelské úrady zaslali OSN nótu, v ktorej oznamujú, že od stredy bude do Pásma Gazy denne povolený vstup 300 kamiónov s humanitárnou pomocou, čo je polovica dohodnutého počtu.
Izraelské úrady dodali, že do Pásma Gazy nebude prepravovaný žiadny plyn ani palivo - s výnimkou špecifických potrieb súvisiacich s humanitárnou infraštruktúrou.
Hovorkyňa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí v Pásme Gazy potvrdila, že dostala takúto nótu od izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý údajne spresnil, že tieto opatrenia boli prijaté, pretože „Hamas porušil dohodu týkajúcu sa vrátenia tiel rukojemníkov“.