Benátky aktivovali protipovodňové hrádze, na severe boli silné búrky

Benátky 29. augusta (TASR) — Benátky, nazývané aj Plávajúce mesto, aktivovali v pondelok svoje systémy protipovodňovej ochrany, pretože sever Talianska bičovali búrky, dážď, krúpy a silný vietor. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Najhoršie boli zasiahnuté regióny Lombardsko, kde sa nachádza obchodná metropola krajiny Miláno, ako aj Ligúria a Piemont.



Búrky spôsobili v niektorých regiónoch zmätok a viedli k menším záplavám a zosuvom pôdy či výpadkom dodávok elektriny.



Úrady v Benátkach informovali, že sa pripravujú na to, že hladina vody dosiahne v pondelok večer o meter vyššiu úroveň než obvykle. Aktivovaný bol protipovodňový systém známy pod akronymom MOSE (Mojžiš), pozostávajúci zo žltých pohyblivých hrádzí nainštalovaných pri troch vstupoch do Benátskej lagúny. Systém je v prevádzke od roku 2020.



Benátky používajú túto sústavu bariér predovšetkým v jesenných mesiacoch, keď dážď a búrky spôsobujú stúpanie hladiny. Odvtedy toto mesto zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO netrápia rozsiahle záplavy.



Posledné veľké záplavy sa v meste vyskytli v roku 2019, keď hladina vody stúpla do výšky 187 centimetrov. Zaplavených bolo okolo vyše 80 percent rozlohy Benátok.



Ešte horšia bola situácia v roku 1966, keď voda stúpla na 194 centimetrov.



Podľa príspevku talianskej civilnej ochrany na platforme X (predtým Twitter) niektoré oblasti, napríklad Lombardsko, vydali na utorok červenú výstrahu. Pre ďalšie oblasti na severe krajiny platí oranžová výstraha.