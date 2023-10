Benátky aktivovali protipovodňové hrádze na ochranu proti prílivu

Rím 28. októbra (TASR) – Benátky v piatok aktivovali protipovodňový systém MOSE na ochranu proti extrémne vysokému prílivu a silnému vetru, ktorý zasiahol severnú časť Jadranského mora, informuje TASR podľa správy agentúry ANSA.



Hladina mora dosiahla v najvyššom bode výšku 148 centimetrov, hladina v Benátskej lagúne však siahala iba do výšky 72 centimetrov, čo mesto uchránilo pred povodňami. Mesto Terst ležiace severne od Benátok, ktoré systém MOSE nechráni, však postihli záplavy.



Protipovodňový systém známy pod akronymom MOSE (Mojžiš) tvorí 78 stavidiel nainštalovaných pri troch vstupoch do Benátskej lagúny. Systém je v prevádzke od roku 2020. Mesto ho pravidelne aktivuje, aby ochránilo mestskú lagúnu pred "acqua alta". Ide o extrémne vysoký príliv, ktorý zaplavoval ulice a námestia.



Posledné veľké záplavy sa v meste vyskytli v roku 2019, keď hladina vody stúpla do výšky 187 centimetrov. Zaplavených bolo vtedy vyše 80 percent rozlohy Benátok.



Ešte horšia bola situácia v roku 1966, keď voda stúpla na 194 centimetrov.



Benátky bezprostredne ohrozuje zmena klímy a stúpajúca hladina oceánov, mesto sa však zároveň každý rok prepadáva čoraz nižšie v priemere o jeden až dva milimetre za rok. Navyše ho ohrozuje aj nadmerný turizmus, pred pandémiou koronavírusu ho ročne navštevovali státisíce turistov. Úrady sa preto teraz snažia prijať opatrenia na obmedzenie ich počtu a zároveň sa snažia zastaviť klesanie mesta.