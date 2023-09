Benátky na jar spustia skúšobnú prevádzku systému predaja vstupeniek

Benátky 5. septembra (TASR) – Benátky na jar budúceho roka spustia skúšobnú prevádzku systému predaja vstupeniek. Turisti za jednodňový vstup do historického talianskeho mesta zaplatia päť eur, uviedli v utorok miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Regulácia množstva turistov počas istých období je nevyhnutná, no neznamená uzatvorenie mesta," vyhlásil starosta Benátok Luigi Brugnaro a dodal, že mesto bude vždy otvorené pre všetkých. Simone Venturini, člen mestskej rady pre oblasť turizmu, túto iniciatívu označil za priekopnícku.



Podľa Venturiniho nejde o zisk, pretože cena vstupenky pokrýva iba náklady vznikajúce v súvislosti s turizmom. "Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi právami ľudí, ktorí tu žijú, pracujú a študujú a ľudí, ktorí naše mesto navštevujú," dodal.



Vstupenky si budú musieť zakúpiť iba turisti, ktorí v meste neprenocujú. Oslobodení od tejto povinnosti budú obyvatelia mesta, študenti, ľudia dochádzajúci za prácou a deti do 14 rokov. Od poplatku budú zrejme oslobodení aj obyvatelia Benátska, no je možné, že si tiež budú musieť rezervovať vstupenky.



Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) koncom júla odporučila zaradiť Benátky na zoznam miest svetového dedičstva UNESCO v ohrození.



Benátkam podľa organizácie UNESCO hrozí "nenávratné poškodenie" mnohými faktormi od klimatickej zmeny po masový turizmus. Odporúčaním sa bude zaoberať výbor Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom septembrovom zasadnutí v saudskoarabskom Rijáde.