Benátky predĺžili turistickú daň na rok 2025

Benátky 10. februára (TASR) - Úrady v Benátkach v pondelok oznámili, že predlžujú kontroverzný poplatok pre jednodňových návštevníkov aj pre rok 2025. Uviedli pritom, že minuloročná skúšobná schéma "mierne" znížila davy turistov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Talianske mesto si tento rok určí 54 dní, kedy budú musieť návštevníci zaplatiť za vstup do historického centra. V minulom roku to bolo 29 dní.



Benátky začali s týmito poplatkami vlani v apríli. Jednodňoví výletníci platili v určité dni za vstup do Benátok päť eur v rámci experimentu, ktorý má pomôcť domácim obyvateľom historického mesta. Tým, ktorí nemali lístky, hrozili pokuty od 50 do 300 eur v rámci náhodných kontrol na kľúčových vstupných miestach.



Benátky sú jednou z najnavštevovanejších turistických destinácií na svete, no mnohí domáci obyvatelia sa sťažujú na davy ľudí. V čase vrcholiacej sezóny trávi v meste noc asi 100.000 turistov, zatiaľ čo desaťtisíce ďalších prichádzajú len na jeden deň, mnohí z výletných lodí.



Hlavným cieľom projektu je odradiť jednodňových výletníkov, ktorí prispievajú k preľudneniu mesta, svetoznámeho svojimi umeleckými dielami, mostami a kanálmi. Benátky sú od roku 1987 súčasťou svetového dedičstva UNESCO.



Pre rok 2025 mesto plánuje vyberať poplatky v apríli, máji, júni a júli, pričom lístok bude potrebný v čase od 8.30 do 16.00 h miestneho času. Ubytovaní návštevníci, ktorí už platia turistickú daň z prenocovania, sú oslobodení, rovnako ako obyvatelia.



Ak si lístok zakúpite štyri dni pred príchodom, bude stáť päť eur, no pre tých, ktorí si rezervujú menej ako tri dní od návštevy, sa cena zvýši na 10 eur.



Cieľom stratégie je "definovať nový systém riadenia prílevu turistov a odrádzať od jednodňového turizmu v Benátkach v určitých obdobiach v súlade s citlivosťou a jedinečnosťou mesta", uviedla členka mestskej rady zodpovedná za cestovný ruch Simone Venturiniová.



Nedávno objednaná štúdia zistila, že návštevy v roku 2024 boli v priemere zarezervované "v dostatočnom predstihu" a s "miernym znížením" prílevu jednodňových výletníkov.