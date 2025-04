Plánujete výlet do Benátok? Poplatok za vstup do mesta sa vracia

Rím 19. apríla (TASR) - Výletníci, ktorí do Benátok prichádzajú len na jeden deň, od piatka opäť platia poplatok na vstup do tohto turistami vyhľadávaného mesta. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Benátky začali s týmito poplatkami vlani v apríli. Jednodňoví výletníci platili v určité dni za vstup do Benátok päť eur v rámci experimentu, ktorý má pomôcť domácim obyvateľom historického mesta. Tým, ktorí nemali lístky, hrozili pokuty od 50 do 300 eur v rámci náhodných kontrol na kľúčových vstupných miestach.



Benátky sú jednou z najnavštevovanejších turistických destinácií na svete, no mnohí domáci obyvatelia sa sťažujú na davy ľudí. V čase vrcholiacej sezóny trávi v meste noc asi 100.000 turistov, zatiaľ čo desaťtisíce ďalších prichádzajú len na jeden deň, mnohí z výletných lodí.



Hlavným cieľom projektu je odradiť práve jednodňových výletníkov, ktorí prispievajú k preľudneniu mesta – svetoznámeho svojimi umeleckými dielami, mostami a kanálmi. Benátky sú od roku 1987 súčasťou svetového dedičstva UNESCO.



Pre rok 2025 mesto plánuje vyberať poplatky v rovnakej výške ako vlani 54 dní – v apríli, máji, júni a júli, pričom lístok bude potrebný v čase od 8.30 do 16.00 h miestneho času. Ubytovaní návštevníci, ktorí už platia turistickú daň z prenocovania, sú oslobodení, rovnako ako obyvatelia.



Vlani toto opatrenie vynieslo mestu 2,5 milióna eur. „Niektorí hovoria, že to robíme preto, aby sme zarobili peniaze, ale pravdou je, že sme na jeho zriadenie minuli viac, ako sme prijali, takže dúfame, že tento rok vytvoríme malý prebytok, ktorý sa preinvestuje na zníženie daní pre Benátčanov," uviedol zástupca primátora Benátok Michele Zuin, ktorý zodpovedá za financie.