Benátky sa pripravujú na nával turistov počas Vianoc a Silvestra

Benátky 19. decembra (TASR) - Talianske mesto Benátky plánuje zaviesť počas vianočných sviatkov a Silvestra, keď sa očakáva hromadný nával turistov, viaceré opatrenia regulujúce pohyb ľudí v úzkych uličkách. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry APA.



Opatrenia boli prijaté predovšetkým v súvislosti s plánovaným silvestrovským ohňostrojom na Námestí sv. Marka. Polícia schválila dve nariadenia. Jedným z nich je možnosť odkláňať 31. decembra pohyb peších návštevníkov, zriaďovať jednosmerné trasy a prípadne uzavrieť niektoré časti centra mesta, ak by bol prílev ľudí príliš veľký. Polícia má však k dispozícii niekoľko ďalších nástrojov, ako zabrániť tlačenici.



"Za každú cenu chceme zachovať Benátkam povesť bezpečného mesta," povedal benátsky predstaviteľ Simone Venturini, zodpovedný za oblasť turizmu.



Benátky na nepríliš veľkú radosť ich obyvateľov navštevovalo pred koronavírusovou pandémiou denne až viac ako 100.000 turistov. V roku 2019 zavítalo do tohto historického talianskeho mesta približne 19 miliónov jednodenných turistov.



Vlani prišlo počas Silvestra na Námestie sv. Marka v Benátkach napriek pandémii choroby COVID-19 až 70.000 ľudí, pričom viac než polovicu z nich tvorili zahraniční návštevníci. Tento rok úrady počítajú s výrazne vyšším počtom turistov.



APA pripomína, že Benátky už v minulosti prijali niekoľko opatrení, aby zamedzili masovému návalu ľudí počas veľkých podujatí, akým sú napríklad svetoznámy karneval či júlový sviatok Festa del Redentore (Najsvätejšieho Vykupiteľa). Počas fašiangov prichádza do Benátok bežne okolo 100.000 ľudí.