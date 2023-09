Benátky schválili experiment so vstupným pre jednodňových turistov

Benátky 13. septembra (TASR) - Predstavitelia talianskeho mesta Benátky v utorok schválili skúšobný poplatok päť eur pre jednodňových turistov v preplnenom historickom centre. Tento krok nasledoval niekoľko týždňov po tom, čo Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) varovala, že možno zaradí mesto do zoznamu ohrozeného svetového dedičstva. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Mestská rada Benátok odhlasovala tento experiment a spustí ho na budúci rok na jar. O systéme vstupného poplatku debatovala dlhodobo, ale jeho zavedenie odkladala. Kritici však tvrdia, že hordám turistov, ktoré do mesta každý rok prichádzajú, zabráni len veľmi málo.



Jednodňoví turisti budú platiť päť eur za vstup do historického centra. Radnica mesta v Benátskej lagúne už musí regulovať milióny návštevníkov, ktorí si chcú pozrieť Námestie svätého Marka, Most Rialto či nespočetné malebné kanály.



UNESCO v júli varovalo, že Benátkam hrozia "nezvratné" škody vinou celej série javov, ako masový turizmus či zmena klímy, a preto odporučilo zaradiť mesto na zoznam ohrozeného kultúrneho dedičstva.



"Je to prvý krok," povedal starosta Luigi Brugnaro o odhlasovaní poplatku pre turistov, ktorí nestrávia v Benátkach noc.



Kritici, aj medzi mestskými poslancami, však tvrdia, že možno by niečo zmenil poplatok 50 eur, ale nie päť eur.



Vlani prenocovali v historickom centre Benátok približne 3,2 milióna turistov, uvádzajú oficiálne údaje - v tomto počte nie sú zahrnuté tisíce jednodňových návštevníkov.



Päť eurový poplatok nebudú musieť platiť tí turisti, ktorí sa ubytujú v hoteli aspoň na jednu noc, a ani deti vo veku 14 rokov a mladšie.



Skúška bude prebiehať v roku 2024 celkovo približne 30 dní, predovšetkým v dňoch plných ľudí, ako sú predĺžené víkendy a štátne sviatky.