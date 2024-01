Benátky spustili predaj vstupeniek pre jednodňových návštevníkov

Rím 16. januára (TASR) - V utorok sa začal predaj vstupeniek na jednodňovú návštevu Benátok. Ide o súčasť snahy obmedziť negatívne dôsledky masového turizmom v celosvetovo známom talianskom meste. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Počas najrušnejších dní medzi 25. aprílom a 14. júlom si musia návštevníci pre vstup do centra mesta kúpiť päťeurový lístok. Od utorka na to slúži webová stránka https://cda.ve.it/en/ v angličtine aj v taliančine.



Vstupenky budú musieť mať zo začiatku návštevníci medzi 15. aprílom a 5. májom a potom počas deviatich po sebe nasledujúcich víkendov v máji, júni a júli.



Obyvatelia Benátok alebo ľudia, ktorí sa v ňom narodili, majú výnimku a na vstup do mesta im stačí občiansky preukaz. Výnimka sa vzťahuje aj na deti do 14 rokov, ľudí dochádzajúcich do mesta za prácou, či blízkych príbuzných Benátčanov.



Vstupné pre návštevníkov schválilo mestské zastupiteľstvo vlani, nový systém zatiaľ neobmedzuje počet vstupov. Talianske úrady dlhodobo zvažovali spôsoby na reguláciu miliónov turistov v Benátkach, preslávených scénickými vodnými kanálmi.



Zavedenie denného vstupného sa opakovane odkladalo pre obavy z poklesu príjmov z turizmu a obmedzenia slobody pohybu. Všetko urýchlilo varovanie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), že Benátky sa môže dostať na zoznam ohrozeného svetového dedičstva.



UNESCO zaradila Benátky na zoznam Svetového dedičstva v roku 1987 pre jeho výnimočnú architektúru. Opakovane varovala, že v meste sa musí lepšie manažovať turizmus.



"Benátky sú prvé mesto na svete, ktoré predstavilo takýto systém," uviedol benátsky starosta Luigi Brugnaro. Dodal, že by to mohlo inšpirovať aj iné "krehké" mestá, ktoré potrebujú ochranu. Brugnaro vstupné označil len za prvý krok v sérii zmien pre lepšie fungovanie mesta.



V roku 2022 v historickom centre Benátok podľa oficiálnych údajov prenocovalo na jednu noc približne 3,2 milióna turistov. Medzi nich neboli započítaní návštevníci, ktorí boli v meste iba počas dňa, upozorňuje AFP.