Benátky spustili prvú celkovú skúšku protipovodňového systému

Benátky 10. júla (TASR) - Premiérová skúška všetkých 78 pohyblivých hrádzí kontroverzného protizáplavového systému prebehla v piatok v talianskom meste Benátky. Informovala o tom agentúra DPA.



Taliansky premiér Giuseppe Conte osobne skúšku protipovodňovej ochrany MOSE (Mojžiš) spustil z kontrolnej miestnosti.



Starosta mesta Luigi Brugnaro na sociálnej sieti Twitter označil systém za "obrovský úspech" a "výsledok talianskej vynaliezavosti".



Budovanie priehrady však dlhodobo sprevádza korupčný škandál. Na sústavu priehrad a bariér v hodnote 5,5 milióna eur sa doteraz minulo viac peňazí, než bolo vyhradených v rozpočte. Budovanie, ktoré sa začalo v roku 2003, taktiež trvá dlhšie, než sa pôvodne plánovalo. Projekt by mal byť dokončený v decembri 2021, približuje DPA.



Systém funguje na princípe bariér, ktoré sú nainštalované pri troch prívodoch do Benátskej lagúny a mali by sa zatvoriť v prípade, že mestu hrozia záplavy vo výške najmenej 1,1 metrov.



Benátky pravidelne sužujú silné záplavy - napríklad v vlani v novembri dosiahla výška vody až 1,87 metra. Počas týchto povodní predstavitelia mesta zvýraznili potrebu rýchleho dokončenia projektu MOSE.



Projekt má však aj svojich kritikov. Tí pochybujú o účinnosti systému. Tvrdia, že hrádza je náchylná na zhrdzavenie a presakovanie zrniek piesku. Taktiež podľa nich ohrozuje krehký ekosystém lagúny.