Benátky sú pre výletné lode ohrozené, tvrdí UNESCO

Na snímke gondoliéri chatujú počas čakania na zákazníkov pri námestí sv. Marka v talianskych Benátkach, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Benátky 21. júna (TASR) - Budúcnosť Benátok je ohrozená, ak sa nezavedie trvalý zákaz pre výletné lode, vyplýva zo správy Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorú zverejnili v pondelok. Informuje o tom agentúra APA.UNESCO uviedlo, že počas svojho plenárneho zasadania od 16. do 31. júla preskúma návrh na zaradenie Benátok na zoznam ohrozených miest. Ak by bol návrh prijatý, organizácia bude od talianskej vlády naliehavo požadovať opatrenia na ochranu Benátok.Začiatkom roka malo dôjsť k zákazu premávky týchto plavidiel, výletné lode sa však medzitým do Benátok vrátili, kritizovala organizácia OSN vo vyhlásení.Požiadavka na zákaz výletných lodí sa objavila už predtým v dôsledku citlivosti benátskych historických budov, ako aj v súvislosti s jedinečným ekosystémom lagúny, pripomína APA.Tlak na zákaz výletných plavidiel zosilnel po tom, čo jedna loď v júni 2019 narazila do mestského prístavu. Vlani 12. mája talianska Poslanecká snemovňa uznesením zakázala kotviť výletným lodiam v centre Benátok. V uznesení sa tiež hovorí o vypracovaní plánu na kotvenie výletných lodí mimo benátskej lagúny. Medzičasom môžu veľké lode naďalej kotviť v priemyselnom prístave mesta.Taliansky minister kultúry Dario Franceschini uviedol, že sa musí podniknúť viac v záujme zákazu premávky výletných lodí. Požiadal dokonca o úplný zákaz vstupu veľkých plavidiel do benátskeho kanála Giudecca, ktorý vedie k historickému Námestiu sv. Marka.Téma výletných lodí v Benátkach zmobilizovala aj medzinárodné osobnosti. V otvorenom liste talianskej vláde začiatkom júna žiadaliokrem iných aj spevák skupiny Rolling Stones Mick Jagger, herečka Tilda Swintonová či režisér James Ivory.Pred pandémiou koronavírusu navštívili Benátky ročne milióny turistov. Mesto bolo cieľom mnohých výletných lodí, okolo ktorých už roky prebiehajú spory, uzatvára APA.