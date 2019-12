Benátky v referende po piaty raz odmietli autonómnu administratívu

Benátky 2. decembra (TASR) - Obyvatelia talianskeho mesta Benátky odmietli v referende - už po piaty raz za uplynulých 40 rokov - autonómnu lokálnu vládu po tom, ako sa k volebným urnám dostavilo iba 21 percent voličov. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



Hoci väčšina z tých, ktorí sa na nedeľňajšom hlasovaní zúčastnili, podporili administratívne odlúčenie od pevninského mestského obvodu Mestre, referendum nie je platné, pretože účasť nedosiahla požadovanú 50-percentnú hranicu.



"Očakávali sme lepší výsledok," vyhlásil Marco Gasparinetti, ktorý stojí na čele aktivistickej skupiny Gruppo 25 Aprile. Tí, ktorí viedli kampaň za autonómiu, prisľúbili, že sa proti neplatnosti referenda odvolajú. Podľa nich bolo stanovené kvórum nelegitímne, keďže referendum malo iba konzultatívny charakter.



Benátskeho starostu Luigiho Brugnara niektorí vinia z pokusu sabotovať hlasovanie tým, že vyzýval ľudí, by sa na plebiscite nezúčastnili.



Benátky majú 11 obývaných ostrovov a pod vlastnou administratívou bola ostrovná časť mesta do roku 1926, keď ju fašistický režim Benita Mussoliniho zlúčil s priľahlou pevninskou priemyselnou oblasťou Mestre.



Znižujúca sa populácia Benátok zostáva jedným z najpálčivejších problémov; z povojnových 175.000 obyvateľov sa zmenšila na súčasných 55.000. Mnoho obyvateľov odchádza z Benátok pre masový cestovný ruch a opakujúcu sa vysokú vodu.



Posledné referendum o vyhlásení autonómie nasledovalo neúspešné pokusy z rokov 1979, 1989, 1994 a 2003.