Benátky zachovajú vstupný poplatok, počas špičiek bude vyšší

Benátky 12. júla (TASR) – Benátky plánujú zachovať poplatok za vstup do mesta aj po tomto víkende, kedy sa má ukončiť jeho testovanie. Celosvetovo ide o vôbec prvý poplatok tohto druhu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Poplatok za jeden mesiac testovania obohatil mestskú pokladnicu o viac než dva milióny eur. Počas niektorých dní mesto zaregistrovalo viac než 25.000 platiacich turistov.



Benátky tiež plánujú upravovať jeho výšku v závislosti od dopytu. Od roku 2025 budú jednodňovým turistom účtovať poplatok v základnej výške päť eur, počas najvyťaženejších dní výška poplatku stúpne na desať eur, uviedol pre miestne noviny mestský poslanec zodpovedný za financie Michele Zuin.



Mesto po ukončení testovania zverejní oficiálnu správu. Jej spracovanie však istý čas potrvá, pretože do nej chce zahrnúť aj údaje z posledných dvoch dní testovania.



Poplatok počas testovania vyberali v čase od 8.30 do 16.00 h. Návštevníci mohli prostredníctvom internetu získať QR kód, ktorý si stiahli do mobilov a použili ho na zaplatenie.



Benátky sú jedným z najnavštevovanejších miest na svete, ročne ich navštívi približne 15 miliónov turistov. Masový turizmus je pre mesto zdrojom vysokých príjmov, zároveň ho však aj výrazne poškodzuje.