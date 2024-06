Benátky zakázali veľké turistické skupiny a používanie megafónov

Benátky 1. júna (TASR) - V talianskom meste Benátky vstúpili do platnosti nové pravidlá zakazujúce používanie megafónov a obmedzujúce veľkosť turistických skupín na 25 osôb. Podľa úradov sa opatrenia zaviedli s cieľom zredukovať vplyv nadmerného cestovného ruchu na toto vyhľadávané mesto, informuje TASR podľa sobotňajšej správy stanice BBC News.



Benátky sú vďaka kanálom vo svojej historickej časti jedným z najnavštevovanejších miest v Európe. Benátky začiatkom tohto roka zaviedli denný vstupný poplatok vo výške päť eur po tom, ako v roku 2021 zakázali výletným lodiam kotviť v tejto štvrti.



Nadmerný turizmus sa všeobecne považuje za jeden z najpálčivejších problémov historických Benátok, ktoré majú približne 250.000 obyvateľov a v roku 2019 do nich zavítalo vyše 13 miliónov návštevníkov. Počet turistov odvtedy klesol, ale očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch prekročí úroveň spred covidovej pandémie.



Benátky zaznamenali odliv miestnych obyvateľov pre obavy, že by turisti mohli "pohltiť" toto ostrovné mesto.



Občianske združenie Ocio, ktoré sleduje bývanie v meste, v nedávnej aktualizácii uviedlo, že v historickej štvrti je pre turistov na prenájom približne 49.000 lôžok, čo je viac ako počet lôžok dostupných pre samotných miestnych obyvateľov.



Zmeny v pravidlách cestovného ruchu prichádzajú po tom, ako odborníci z UNESCO minulý rok varovali, že Benátky by mohli byť zaradené na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva, keďže hrozí, že vplyv klimatických zmien a masového cestovného ruchu spôsobí nezvratné škody na vzhľade mesta.



UNESCO, kultúrny orgán OSN, nakoniec Benátky na zoznam nezaradil, keď uznal snahy o riešenie tamojších problémov prostredníctvom výstavby protipovodňového systému a zavedenia opatrení na zníženie masového cestovného ruchu.



UNESCO zaradilo Benátky na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva v roku 1987 pre ich výnimočnú architektúru. Opakovane však varuje, že v meste sa musí lepšie manažovať turizmus.