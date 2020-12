Benátky zaplavila vysoká voda, protipovodňový systém sa neaktivoval

Benátky 9. decembra (TASR) - Vysoká voda zaplavila v utorok Námestie svätého Marka ako aj väčšinu vyhľadávaných lokalít v Benátkach. Stalo sa tak pre vietor, ktorý bol silnejší než sa očakávalo, v dôsledku čoho sa najprv nepodarilo aktivovať systém protipovodňových bariér. Nakoniec bol uvedený do prevádzky okolo tretej hodiny ráno, informovala agentúra DPA.



Nový protipovodňový systém pozostávajúci zo 78 ponorných vrát sa aktivuje v prípade, ak predpokladaná výška vodnej hladiny dosiahne minimálne 1,3 metra. V utorok sa očakával nárast na 1,25 metra, neskoro popoludní však už dosahovala 1,38 metra.



V dôsledku toho boli zatopené viaceré obchody a Benátčania sa napriek vyvýšeným chodníkom brodili vo vode. Škody len prehĺbili straty miestnej ekonomiky, ktorá pre koronavírusovú pandémiu prišla o príjmy z turizmu. "Bohužiaľ počasie je slobodnejšie ako my, robí si čo sa mu zachce," uviedol benátsky starosta Luigi Brugnaro v reakcii na neočakávane silný vietor, ktorý vial od Jadranského mora.



V júli Benátky úspešne vyskúšali nový protipovodňový systém nazvaný Mojžiš (MOSE, akronym z talianskeho názvu Modulo Sperimentale Elettromeccanico) pozostávajúci z 78 bariér, ktoré je v prípade potreby možné zdvihnúť pomocou natlakovaného vzduchu a vytvoriť tak hrádzu. Benátky má chrániť pred prílivovými vlnami siahajúcimi až do výšky troch metrov. Mesto pred záplavami ochránil v októbri, uvádza DPA.



Benátky v novembri 2019 zažili najhoršie záplavy za posledných vyše 50 rokov, keď hladina vody v lagúne vystúpila na 1,87 metra. Vysoká voda sa očakáva prinajmenšom do piatka.