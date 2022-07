Benátky zavedú pre jednodenných turistov povinné rezervácie a poplatok

Rím 2. júla (TASR) - Jednodenní návštevníci Benátok si budú musieť od budúceho roka kupovať vstupenky podľa nových pravidiel. Zmeny, ktorých cieľom je regulovať enormný prílev turistov, vstúpia do platnosti 16. januára. Oznámil to benátsky vicestarosta pre sociálne veci, cestovný ruch, zdravie a hospodársky rozvoj Simone Venturini. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Cena vstupenky bude tri až desať eur na osobu v závislosti od rezervovania si návštevy vopred on-line a od toho, či je sezóna alebo je mesto preplnené. Miestni obyvatelia a turisti s ubytovaním v Benátkach vstupenku potrebovať nebudú. Turistom, ktorí navštívia historické centrum bez vstupenky, bude hroziť pokuta až 300 eur.



Benátky pred pandémiou koronavírusu navštevovalo denne viac ako 100.000 turistov, čo medzi obyvateľmi mesta vyvolávalo frustráciu z masového turizmu. V roku 2019 navštívilo historické talianske mesto približne 19 miliónov jednodenných turistov. Do rozpočtu mesta pritom prinášajú len zlomok príjmov oproti tým, ktorí v meste strávia aspoň jednu noc, píše agentúra AP.