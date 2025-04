Benátky zvyšujú vstupný poplatok na 10 eur pre jednodňových turistov

Benátky 18. apríla (TASR) - Turisti, ktorí pricestujú do Benátok na jeden deň, budú musieť od piatka platiť vstupný poplatok v dvojnásobnej výške. Oproti piatim eurám, ktoré Benátky vyberali vlani po spustení skúšobnej fázy, tak za jednodňovú návštevu mesta zaplatia desať eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Poplatok platí na všetky dni do prvého májového víkendu a následne každý víkend od piatka do nedele do konca júla. Benátky tak budú v tomto roku vyberať od jednodňových turistov zvýšený poplatok 54 dní, čo je takmer dvojnásobok počtu dní, počas ktorých vyberali vstupný poplatok v minulom roku. Návštevníci budú musieť ešte pred návštevou mesta získať QR kód online a stiahnuť si ho do svojho mobilu.



Benátky zaviedli vstupný poplatok v hodnote päť eur v apríli minulého roka. Stali sa tak prvým mestom na svete, ktoré zaviedlo vstupný poplatok pre jednodňových turistov. Podľa údajov z októbra minulého roka počas testovacieho obdobia celkovo 485.000 turistov obohatilo mestskú pokladnicu zhruba o 2,4 milióna eur. Jednodňoví turisti, ktorí si vstup do mesta zarezervujú viac než tri dni vopred, budú aj ďalej platiť pôvodný poplatok v hodnote piatich eur, zatiaľ čo tí, ktorí zaplatia na poslednú chvíľu, budú mať poplatok v dvojnásobnej výške.