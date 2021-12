Benátska komisia kritizuje maďarský zákon o propagácii homosexuality

Brusel/Štrasburg 14. decembra (TASR) - Maďarský zákon, ktorý zakazuje na školách výučbu týkajúcu sa transrodových a homosexuálne orientovaných osôb, porušuje medzinárodné štandardy v oblasti ľudských práv. Uviedla to v utorok Benátska komisia.



Ide o zákon z júna 2021, ktorý pozmeňuje maďarskú legislatívu súvisiacu so slobodou prijímania a rozširovania informácií o subjektoch zaoberajúcich sa sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a o ďalších právach a slobodách LGBTQI osôb.



Uvedený zákon vyvolal ostrú kritiku zo strany európskych inštitúcií a západoeurópskych lídrov. Zákon stanovuje, že pornografia a sexuálny obsah alebo propagácia odklonu od rodovej identity, zmeny pohlavia a homosexuality by v Maďarsku nemali byť prístupné osobám mladším ako 18 rokov, aby sa zabránilo zneužívaniu detí.



Skupina odborníkov Rady Európy (RE) na ústavné právo, známa ako Benátska komisia, sa však domnieva, že dodatky v uvedenom zákone naopak pomáhajú vytvárať "ohrozujúce prostredie", v ktorom môžu byť deti príslušníkov komunity LGBTQI vystavované zdravotným rizikám, šikanovaniu a obťažovaniu.



"Novely zákona ponechávajú priestor len pre neobjektívne vzdelávanie, čím sa otvárajú dvere stigmatizácii a diskriminácii LGBTQI ľudí," uvádza sa v stanovisku ústavných expertov Rady Európy. Takto upravená maďarská legislatíva podľa nich nespĺňa medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a nezabezpečuje deťom prístup k objektívnym a nestranným informáciám o rodovej identite a sexuálnej orientácii.



Sporný zákon narazil aj na kritiku inštitúcií EÚ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila predmetné legislatívne zmeny za "hanebné" a exekutíva EÚ podala v tejto veci na Maďarsko žalobu.



Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje - aj pod tlakom kritiky zo Západu - zvolať referendum súvisiace s týmto sporným zákonom, ktoré sa má uskutočniť paralelne s budúcoročnými parlamentnými voľbami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)