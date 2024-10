Benátska komisia vydala pozitívne stanoviská k poľskému súdnictvu

Benátky/Varšava 12. októbra (TASR) - Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy pre právne a ústavné otázky v sobotu podporila reformy poľského súdneho systému a vydala pozitívne stanoviská k dvom príslušným návrhom zákonov. V sobotu to uviedol poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar, ktorý sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí komisie. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Po zasadnutí Bodnar uviedol, že komisia najprv rokovala o návrhu zákona, ktorý oddeľuje funkciu ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora. Tieto funkcie boli zlúčené za predchádzajúcej pravicovej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). Bodnar uviedol, že celkové hodnotenie komisie bolo pozitívne a niekoľko jej pripomienok zohľadnia počas legislatívneho procesu.



Ďalší návrh zákona, ktorý v sobotu posudzovala Benátska komisia sa týkal úpravy postavenia sudcov vymenovaných do funkcie po reorganizácii súdnictva bývalou vládou.



Súčasná poľská vláda považuje viacero týchto sudcov za nelegitímnych, pretože členovia Národnej súdnej rady, ktorá zodpovedá za ich menovanie, boli za vlády PiS nominovaní politikmi a nie volení ostatnými sudcami ako tomu bolo v minulosti. Zákon schválený v apríli opätovne vracia právomoc voľby členov Národnej súdnej rady do rúk sudcov.



Bodnar uviedol, že "Benátska komisia v zásade podporuje smerovanie zmien a hlavné systémové riešenia, ktoré boli navrhnuté," a dodal, že dialóg s komisiou bude pokračovať.



Benátska komisia bola založená v roku 1990 pod oficiálnym názvom Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva. Zložená je z nezávislých odborníkov na ústavné právo, ktorí poskytujú poradenstvo členským štátom Rady Európy. Zasadá v talianskych Benátkach štyrikrát ročne.



PAP pripomína, že za vlády PiS komisia vydala viacero kritických hodnotení týkajúcich sa reforiem poľského súdnictva.