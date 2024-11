Benátska opera La Fenice kvôli štrajku zrušila otvárací večer sezóny

Miláno 21. novembra (TASR) - Benátska opera La Fenice v stredu zrušil otváracie predstavenie sezóny pre štrajk zamestnancov. Stalo sa to prvýkrát za uplynulých viac ako 30 rokov a divadlo musí vrátiť peniaze majiteľom vstupeniek z Talianska i zahraničia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Budova divadla La Fenice z roku 1792 je dominantou Benátok, ktoré ročne priláka vyše 200.000 návštevníkov. Spolu s milánskou La Scalou a neapolským San Carlom je jedným z najznámejších talianskych divadiel na svete.



Sezónu 2024-25 mala otvoriť opera Othello talianskeho skladateľa Giuseppeho Verdiho v réžii Juhokórejčana Čong Mjong-una. Predstavenie bolo zrušené po protestnom odchode orchestra, zboru a ďalších pracovníkov.



Do štrajku sa zapojilo približne 80 percent z 275 zamestnancov divadla, ktorí požadovali zvýšenie počtu personálu.



"Toto divadlo je náš domov. Žiadame, aby sa počet pracovných miest zvýšil na 315, ako sľúbilo ministerstvo kultúry pred covidovou pandémiou," povedala Laura Coppolová, zástupkyňa odborovej organizácie CGIL v divadle.



Stredajší protestný odchod bol najnovšou epizódou v dlhodobobom spore medzi vedením divadla a zamestnancami, ktorí štrajkovali už v auguste a septembri.



Divadlo La Fenice zverejnilo na svojej webovej stránke oznámenie, že otvárací večer sezóny bol zrušený. Pre niektorých milovníkov opery, ktorí sa na predstavenie vydali zo zahraničia, to bolo neskoro.



"Privítali sme ľudí, ktorí do Benátok prišli až z Denveru, aby si pozreli predstavenie, a netušili, že bolo medzitým zrušené," povedal pre Reuters umelecký riaditeľ divadla Fortunato Ortombina. Náhrady pre majiteľov vstupeniek budú predstavovať približne 200.000 eur.



Ortombina sa na budúci rok presunie do milánskej La Scaly, kde prevezme funkciu umeleckého riaditeľa po Francúzovi Dominiqueovi Meyerovi.