< sekcia Zahraničie
Benátske bienále sa bude brániť proti odobratiu grantu EÚ
Talianska vláda rozhodnutie ostro kritizovala, zatiaľ čo Európska komisia (EK) predtým viackrát upozornila, že financovanie pozastaví alebo ukončí, ak sa ruský pavilón na výstave opäť objaví.
Autor TASR
Benátky/Brusel 22. júla (TASR) - Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále oznámila, že sa bude brániť proti rozhodnutiu Európskej únie (EÚ) odobrať jej grant vo výške dvoch miliónov eur v súvislosti s tohtoročným návratom Ruska na podujatie. V stredu o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Talianska vláda rozhodnutie ostro kritizovala, zatiaľ čo Európska komisia (EK) predtým viackrát upozornila, že financovanie pozastaví alebo ukončí, ak sa ruský pavilón na výstave opäť objaví.
EK v utorok potvrdila rozhodnutie o zrušení financovania. „Po právnom posúdení a odporúčaní Komisie sa agentúra EACEA (Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru) rozhodla ukončiť prebiehajúci grant vo výške dvoch miliónov eur pre nadáciu Benátske bienále,“ uviedol hovorca Komisie Thomas Regnier. Dotácia EÚ bola použitá na podporu filmových producentov a imerzívnych technológií.
Rusko sa zúčastňuje na tomto podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, prvý raz od invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
EK oficiálne odporučila zrušiť grant pred viac ako týždňom. Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová už v marci spolu s eurokomisárom pre kultúru Glennom Micallefom kritizovala rozhodnutie organizátorov znovu otvoriť ruský národný pavilón. Upozornili, že takýto krok je v rozpore s postojom Bruselu k ruskej vojne proti Ukrajine a môže viesť k pozastaveniu finančnej podpory.
Organizátori podujatia, ktoré sa začalo 9. mája a potrvá do 22. novembra, svoje rozhodnutie obhajujú tým, že Bienále je priestorom na dialóg, v ktorom má byť umenie oddelené od politiky.
Proti účasti Ruska protestovala pred začiatkom podujatia aj medzinárodná porota Benátskeho bienále, ktorá v apríli pre rozhodnutie organizátorov povoliť účasť Ruska odstúpila.
Talianska vláda rozhodnutie ostro kritizovala, zatiaľ čo Európska komisia (EK) predtým viackrát upozornila, že financovanie pozastaví alebo ukončí, ak sa ruský pavilón na výstave opäť objaví.
EK v utorok potvrdila rozhodnutie o zrušení financovania. „Po právnom posúdení a odporúčaní Komisie sa agentúra EACEA (Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru) rozhodla ukončiť prebiehajúci grant vo výške dvoch miliónov eur pre nadáciu Benátske bienále,“ uviedol hovorca Komisie Thomas Regnier. Dotácia EÚ bola použitá na podporu filmových producentov a imerzívnych technológií.
Rusko sa zúčastňuje na tomto podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, prvý raz od invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
EK oficiálne odporučila zrušiť grant pred viac ako týždňom. Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová už v marci spolu s eurokomisárom pre kultúru Glennom Micallefom kritizovala rozhodnutie organizátorov znovu otvoriť ruský národný pavilón. Upozornili, že takýto krok je v rozpore s postojom Bruselu k ruskej vojne proti Ukrajine a môže viesť k pozastaveniu finančnej podpory.
Organizátori podujatia, ktoré sa začalo 9. mája a potrvá do 22. novembra, svoje rozhodnutie obhajujú tým, že Bienále je priestorom na dialóg, v ktorom má byť umenie oddelené od politiky.
Proti účasti Ruska protestovala pred začiatkom podujatia aj medzinárodná porota Benátskeho bienále, ktorá v apríli pre rozhodnutie organizátorov povoliť účasť Ruska odstúpila.