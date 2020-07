Benátsky filmový festival bude menej pompézny ako zvyčajne

Rím 28. júla (TASR) - Aktuálny ročník medzinárodného filmového festivalu v Benátkach bude menej pompézny než tie predošlé. Z veľkej časti za to môže pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne narušila fungovanie filmového priemyslu, informuje agentúra DPA.



Program nachádzajúceho 77. ročníka MFF v Benátkach, ktorý bude prebiehať od 2. do 12. septembra, predstavili v utorok jeho organizátori. Riaditeľ festivalu Alberto Barbera pritom uviedol, že "srdce" podujatia bude uchované, pripustil však, že "zrejme pôjde o trochu menší festival".



Barbera povedal, že svetová kinematografia si aj napriek pandémii zachovala "závideniahodnú vitalitu". Zároveň však upozornil, že niektoré "veľkolepé" filmy budú na festivale chýbať z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení.



Agentúra DPA v tejto súvislosti uvádza, že realizácia viacerých filmov sa pre pandémiu oneskorila a komplikáciu pre festival predstavujú tiež reštrikcie pre cestovanie z USA do Európy.



Benátsky festival budú sprevádzať bezpečnostné opatrenia - lístky na predstavenia sa budú predávať výlučne na internete, diváci budú musieť zachovávať vzájomné odstupy a nechávať medzi sebou neobsadené sedadlá, pričom ešte pred vstupom do kinosál im odmerajú telesnú teplotu.



Program benátskeho festivalu pozostáva z 62 filmov, a to vrátane 18-tich, ktoré zabojujú o hlavnú cenu - Zlatého leva. Medzi tými sú napríklad snímky režisérov z Mexika, Azerbajdžanu, Izraelu, Ruska, Iránu, Japonska či Indie, informuje agentúra AFP.



Barbera povedal, že o jednom zo súťažných filmov, snímke Nomadland americkej režisérky čínskeho pôvodu Chloé Zhaovej, už odborníci hovoria ako o možnom kandidátovi na budúcoročného Oscara. Nomadland je zároveň najdiskutovanejším filmom tohtoročného benátskeho festivalu.



O hlavnú cenu sa uchádzajú aj štyri talianske filmy: dráma Le Sorella Macaluso od režisérky Emmy Danteovej, film režiséra Claudia Noceho s názvom Padre Nostro o vlne teroristických útokov v 70. rokoch minulého storočia v Taliansku vnímaných z detského pohľadu, dokumentárny film Notturno od režiséra Gianfranca Rosiho či film Miss Marx o najmladšej dcére Karla Marxa od režisérky Susanny Nicchiarelliovej.



Festival otvorí taliansky film, čo sa nestalo už viac ako desaťročie, informuje agentúra AFP. Pôjde o nesúťažnú snímku s názvom Lacci od režiséra Danieleho Luchettiho odohrávajúcu sa v Neapole a Ríme a pojednávajúcu o dlhoročnej kríze jedného manželstva nahlodaného neverou.



Festival sľubuje projekciu širokej škály filmových žánrov vrátane autorských, hororových, dokumentárnych gangsterských či komediálnych filmov. Medzi mnohými dokumentmi, ktoré na ňom premietnu, bude napríklad aj film o švédskej klimatickej aktivistke Grete Thunbergovej či snímka o talianskom návrhárovi obuvi Salvatorem Ferragamovi.