Benátsky filmový festival ocení Paula Schradera za celoživotný prínos

Rím 4. mája (TASR) - Benátsky filmový festival tento rok ocení amerického scenáristu a režiséra Paula Schradera za celoživotné dielo. V stredu to oznámili jeho organizátori, z ktorých vyhlásenia cituje agentúra AFP.



"Paul Schrader je kľúčovou postavou Nového Hollywoodu, ktorá od konca 60. rokov revolučne menila predstavivosť, estetiku a jazyk amerického filmu. Nie je prehnané tvrdiť, že je jedným z najvýznamnejších amerických filmových tvorcov svojej generácie," uviedol riaditeľ festivalu Alberto Barbera.



Schrader (75) dostane čestného Zlatého leva na 79. ročníku festivalu, ktorý sa bude konať od 31. augusta do 10. septembra na benátskom ostrove Lido di Venezia. Festival je najstarším podujatím svojho druhu na svete.



Rodák z amerického štátu Michigan počas kariéry režíroval alebo napísal scenáre k viac než 30 filmom. Ako scenárista spolupracoval s režisérmi Martinom Scorsesem (Taxikár, Zúriaci býk, Posledné pokušenie Krista), Sydneym Pollackom (Jakuza), Brianom de Palmom (Posadnutosť) či Petrom Weirom (Pobrežie moskytov).



Medzi filmy, ktoré sám režíroval, patria Americký gigolo, Mishima: A Life in Four Chapters, Podivná pohostinnosť, Okamžik vzkriesenia, Posledná šanca na pomstu, Prvý napravený, The Card Counter či práve vznikajúci Master Gardener.