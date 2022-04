Benátsky palác Procuratie Vecchie po prvý raz sprístupnili verejnosti

Benátky 8. apríla (TASR) - Po trojročnej obnove v piatok po prvý raz sprístupnili verejnosti renesančný palác Procuratie Vecchie (Staré prokuratúry) na Námestí sv. Marka v talianskych Benátkach.



TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Budova, ktorú momentálne vlastní poisťovňa Generali, bola dlho sídlom prokurátorov svätého Marka, ktorí po stáročia spravovali cirkevný majetok v tomto bohatom meste.



Pozvanie pre miestnych obyvateľov, aby nahliadli do interiéru paláca, prilákalo viac ako 3000 Benátčanov. Pre turistov z celého sveta bude dvojposchodový palác prístupný od 13. apríla.



Generali poverila obnovou budovy renomovaného britského architekta Davida Chipperfielda. Renovácia zahŕňala i prístavbu výstavných miestností, auditória a kaviarne.



Palác postavili v 12. storočí, v roku 1512 ho zničil požiar. Jeho benátsko-byzantskú budovu nahradili renesančnou štruktúrou v klasickom štýle. Podlubie paláca je spolu s bazilikou a zvonicou jedným z najznámejších prvkov Námestia sv. Marka.



Cieľom projektu bolo vytvoriť súdržný celok vnútorných priestorov paláca. Okrem kancelárií pre Generali a humanitárnu organizáciu The Human Safety Net sa tam budú konať i výstavy a iné verejné podujatia.



Projekt sa takto snaží o opätovné začlenenie Procuratie Vecchie do aktívneho života, čím podporuje Benátky ako živé miesto inovácií, ako aj kultúrnych a spoločenských účelov.