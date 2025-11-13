< sekcia Zahraničie
Benedetti:Kolumbia pokračuje vo výmene spravodajských informácií s USA
Vo štvrtok Benedetti trval na tom, že kolumbijská tlač a niektorí vysokí vládni úradníci to nesprávne interpretovali.
Autor TASR
Bogota 13. novembra (TASR) - Kolumbia si bude aj naďalej vymieňať spravodajské informácie so Spojenými štátmi, vyhlásil vo štvrtok kolumbijský minister vnútra Armando Benedetti s tým, že akékoľvek správy o opaku sú výsledkom „nesprávnej interpretácie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok v príspevku na platforme X napísal, že „na všetkých úrovniach spravodajských služieb verejnej bezpečnosti bol vydaný príkaz pozastaviť komunikáciu a ďalšie styky s bezpečnostnými agentúrami USA“. Dodal, že zákaz „zostane v platnosti, pokiaľ budú pokračovať raketové útoky na lode“, čím mal na mysli americké útoky na údajné pašerácke plavidlá v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré si vyžiadali najmenej 76 obetí.
Prezidentov krok však vyvolal ostrú kritiku opozičných politikov, ako aj bývalých kolumbijských vojenských a spravodajských predstaviteľov.
Vo štvrtok Benedetti trval na tom, že „kolumbijská tlač a niektorí vysokí vládni úradníci to nesprávne interpretovali“. Na platforme X minister uviedol, že „prezident Petro nikdy nepovedal, že americké bezpečnostné agentúry FBI (americký Federálny úrad pre vyšetrovanie), DEA (americká protidrogová agentúra) a HSI (americký úrad vnútornej bezpečnosti) prestanú v Kolumbii spolupracovať s našimi spravodajskými službami“.
V rozhovore pre AFP viacerí bývalí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili šok z prezidentovho utorkového vyhlásenia, ktoré označili za „absurdné“. Vyjadrili obavy, že prezidentov príkaz by mohol nielen brániť boju proti drogám v krajine, ale aj boju proti domácim ozbrojeným skupinám.
Petrovo oznámenie nasledovalo po niekoľkomesačnom osobnom spore medzi ním a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump bez predloženia dôkazov obvinil Petra z účasti na pašovaní drog a uvalil na neho i jeho rodinu finančné sankcie.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok v príspevku na platforme X napísal, že „na všetkých úrovniach spravodajských služieb verejnej bezpečnosti bol vydaný príkaz pozastaviť komunikáciu a ďalšie styky s bezpečnostnými agentúrami USA“. Dodal, že zákaz „zostane v platnosti, pokiaľ budú pokračovať raketové útoky na lode“, čím mal na mysli americké útoky na údajné pašerácke plavidlá v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré si vyžiadali najmenej 76 obetí.
Prezidentov krok však vyvolal ostrú kritiku opozičných politikov, ako aj bývalých kolumbijských vojenských a spravodajských predstaviteľov.
Vo štvrtok Benedetti trval na tom, že „kolumbijská tlač a niektorí vysokí vládni úradníci to nesprávne interpretovali“. Na platforme X minister uviedol, že „prezident Petro nikdy nepovedal, že americké bezpečnostné agentúry FBI (americký Federálny úrad pre vyšetrovanie), DEA (americká protidrogová agentúra) a HSI (americký úrad vnútornej bezpečnosti) prestanú v Kolumbii spolupracovať s našimi spravodajskými službami“.
V rozhovore pre AFP viacerí bývalí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili šok z prezidentovho utorkového vyhlásenia, ktoré označili za „absurdné“. Vyjadrili obavy, že prezidentov príkaz by mohol nielen brániť boju proti drogám v krajine, ale aj boju proti domácim ozbrojeným skupinám.
Petrovo oznámenie nasledovalo po niekoľkomesačnom osobnom spore medzi ním a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump bez predloženia dôkazov obvinil Petra z účasti na pašovaní drog a uvalil na neho i jeho rodinu finančné sankcie.