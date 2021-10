Benedikt XVI. dúfa, že čoskoro uvidí priateľov v posmrtnom živote

Vatikán 20. októbra (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. dúfa, že sa už čoskoro stretne so svojimi priateľmi v posmrtnom živote. Napísal to 2. októbra v liste nemeckému kňazovi, ktorému poďakoval, že ho informoval o úmrtí jeho priateľa reverenda Gerharda Winklera. Cisterciánsky rehoľník bol akademickým kolegom bývalého najvyššieho pontifika. O liste v stredu informovala agentúra AP, podľa ktorej je zrejmé, že "94-ročný Joseph Ratzinger sa nielenže nebojí smrti, ale, naopak, sa na ňu teší".



"Zo všetkých mojich kolegov a priateľov mi bol (Gerhard Winkler) najbližší," napísal Benedikt XVI. vo vlastnoručne písanom liste, ktorý citovali nemecké médiá. "Teraz sa (Gerhard) dostal do posmrtného života, kde na neho určite čaká veľa priateľov. Dúfam, že sa k nim čoskoro budem môcť pripojiť," napísal emeritný pápež.



Benediktovo odstúpenie z pápežského úradu v roku 2013 bolo prvé za takmer 600 rokov. Ako dôvod uviedol zdravotné dôvody. Následne sa utiahol do malého kláštora vo Vatikáne a na verejnosti sa objavuje len veľmi zriedka. Tohto tradicionalistu potom na Petrovom stolci vystriedal reformne orientovaný pápež František.