Benediktovi XVI. prejavilo počas troch dní úctu približne 200.000 ľudí

Vatikán 3. januára (TASR) - Približne 200.000 ľudí prišlo prejaviť úctu emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. počas troch dní, keď bola rakva s jeho pozostatkami vystavená v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. TASR správu prevzala v stredu z agentúr AP a APA.



V pondelok sa s Benediktom prišlo rozlúčiť približne 60.000 ľudí, v utorok ďalších 70.000 a v stredu 60.000, píše APA. Baziliku v stredu večer uzavreli a pozostatky emeritného pápeža presunú do drevenej rakvy.



Pohreb sa uskutoční vo štvrtok o 9.30 h a obrad bude celebrovať pápež František, ktorý Benedikta XVI. v roku 2013 nahradil po oznámení rezignácie.



František počas stredajšej generálnej audiencie vo Vatikáne vyzdvihol "bystrosť a jemnosť myšlienok" svojho predchodcu. Ľudia prítomní na audiencii kričali "Nech žije pápež", píše AP.



Benedikt XVI. zomrel v sobotu vo veku 95 rokov v Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne. Bývalý pápež bude po pohrebe uložený do niekdajšej hrobky pápeža Jána Pavla II. v krypte Baziliky svätého Petra vo Vatikáne.



Talianska vláda oznámila, že talianske zástavy a zástavy EÚ na verejných budovách v Taliansku budú vo štvrtok stiahnuté na pol žrde.



Nemecký kardinál Joseph Ratzinger do pápežského úradu nastúpil v roku 2005 a prijal meno Benedikt XVI. V roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.