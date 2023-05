Benefičný koncert pre zatopený región Emilia-Romagna bude 24. júna

Rím 27. mája (TASR) - Benefičný koncert po smrtiacich a ničivých záplavách v regióne Emilia-Romagna na severe Talianska sa bude konať 24. júna v meste Reggio Emilia v tejto oblasti. V piatok to oznámil štátny tajomník talianskeho ministerstva kultúry Gianmarco Mazzi, ktorého citovala tlačová agentúra ANSA.



Bude to prvá takáto akcia so zbierkou peňazí v severnom regióne, kde záplavy vyvolané prudkými lejakmi tento mesiac usmrtili 17 ľudí a spôsobili škody za miliardy eur. Podľa predbežných odhadov dosahujú škody výšku sedem miliárd eur.



"Prvé podujatie so zbierkou financií, ktoré svet hudby s podporu ministerstva kultúry zorganizuje v prospech ľudí zo zatopených oblastí, sa bude nazývať Taliansko miluje Romagnu. Bude sa konať v sobotu 24. júna v už zariadenej Aréne Campovolo v (meste) Reggio Emilia," uviedol Mazzi.



Ako dodal, "cieľ je dvojaký - vyzbierať čo najviac peňazí a spustiť pozývaciu kampaň na trávenie leta 2023 v regióne Romagna. To nádhernému územiu prinesie život a pomôže mu spamätať sa".