Benelux, kľúčový hráč v európskej integrácii, vznikol pred 80 rokmi

Benelux/Bratislava 4. septembra (TASR) - Krajiny Beneluxu patrili medzi šesticu zakladajúcich členov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), z ktorého sa zrodila Európska únia. EHS založili v marci 1957 Francúzsko, Nemecko, Taliansko, ako aj Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Práve tri posledné menované krajiny tvoria Benelux – názov vznikol spojením začiatočných písmen týchto krajín v pôvodných jazykoch – België, Nederland a Luxemburg.



Vo štvrtok 5. septembra uplynie od založenia Beneluxu, združenia troch štátov, 80 rokov.



Myšlienka zjednocovania starého kontinentu siaha až do antického Grécka – postupne sa objavovala v rozmanitých podobách. Jednou z prvých osobností, ktorá rozvíjala ideu spolupráce európskych panovníkov, bol francúzsky právnik a reformátor Pierre Dubois. Začiatkom 14. storočia vypracoval koncepciu s cieľom vytvoriť európsku organizáciu zloženú zo suverénnych kresťanských štátov.



Vývoj myšlienky európskej jednoty v 19. storočí výrazne ovplyvnila priemyselná revolúcia, keď proces industrializácie podnietil vznik prvých medzinárodných organizácií moderného typu, ako boli napríklad Poštová únia (1874) či Telegrafná únia (1875).



Za najvýznamnejšieho predchodcu súčasného integračného procesu sa považuje Paneurópske hnutie. Na čele tohto pôvodne myšlienkového prúdu, ktorý v roku 1923 vyústil do vzniku organizácie usilujúcej sa o zjednotenie Európy, stál rakúsky aristokrat, gróf Richard Coudenhove-Kalergi.



O dve desaťročia neskôr predostreli Európe tri konštitučné monarchie Belgicko, Holandsko a Luxembursko svoj integračný projekt – Benelux. Nebolo žiadnym prekvapením, že sa práve tieto monarchie rozhodli pre bližšiu ekonomickú spoluprácu. Geografická a ekonomická blízkosť ich totiž priam predurčovala na určitú formu kooperácie.



Benelux bol pôvodne colnou úniou, ktorá vznikla počas druhej svetovej vojny. Dňa 5. septembra 1944 podpísali v Londýne ministri zahraničných vecí Belgicka, Holandska a Luxemburska – Paul-Henri Spaak, Eelco van Kleffens a Joseph Bech, v tom čase členovia exilových vlád svojich krajín – Colný dohovor. Dohoda nadobudla účinnosť až 1. januára 1948 vzhľadom na povojnové obnovy v Belgicku a Holandsku a platila desať rokov, do roku 1958.



Vytvorením colnej únie Beneluxu sa ekonomika týchto krajín vzájomne prepojila a bariéry vzájomného obchodu odstránili. Cieľom tejto ekonomickej integrácie bola podpora vzájomného obchodu a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. A skutočne, hoci sú Belgicko, Holandsko a Luxembursko pomerne malými krajinami, v Európe sú považované za jedny z ekonomicky najrozvinutejších.



Všetky tri krajiny podpísali začiatkom júna 1958 zmluvu o založení Hospodárskej únie Beneluxu so zámerom podporovať rozšírenie a prehĺbiť vzájomnú ekonomickú spoluprácu.



V roku 2008 bola táto zmluva o spolupráci opätovne potvrdená pod názvom Únia Beneluxu, pričom sa zamerala na tri témy: prvou bol vnútorný trh a hospodárska únia, druhou udržateľnosť a treťou spravodlivosť a vnútorné záležitosti.



Najvyšším orgánom združenia troch štátov Belgicka, Holandska a Luxemburska, v ktorých žije v súčasnosti viac ako 30 miliónov ľudí, je Výbor ministrov Beneluxu.











Zdroj: https://www.scribd.com/document/603983550/Benelux



https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/paul-henri-spaak_sk



https://www.cvce.eu/obj/convention_douaniere_neerlando_belgo_luxembourgeoise_londres_5_septembre_1944-fr-ac12ecf6-6d89-48fc-ba05-5309aec76f78.html



P. Fiala a M. Pitrová: Evropská unie (2009)