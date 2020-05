Benet: Izrael neprestane s útokmi v Sýrii, kým tam bude prítomný Irán

Jeruzalem 6. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Naftali Benet v utorok vyhlásil, že Izrael bude pokračovať vo vojenských operáciách v Sýrii až do odchodu Iránu z tejto krajiny.



Benet to podľa agentúry AFP vyhlásil len niekoľko hodín po tom, ako pri útokoch na Iránom podporované jednotky a ich spojencov prišlo o život 14 ozbrojencov.



"Irán nemá v Sýrii čo hľadať....(a) my neprestaneme, kým (Iránci) zo Sýrie neodídu," vyhlásil Benet v televíznom rozhovore, pričom zarazil snahy primať ho priznať zodpovednosť Izraela za nočné nálety.



Nateraz tak nie je jasné, kto v noci na utorok spáchal nálety na ciele v púšti blízko východosýrskeho mesta Majádín. Ich cieľom boli pozície milícií, podporovaných Iránom, a ich spojencov.



Podľa šéfa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) Rámího Abdala Rahmána je "pravdepodobné", že operáciu, pri ktorej zahynulo niekoľko irackých a iránskych bojovníkov, vykonal Izrael.



Od roku 2011, keď vypukla vojna v Sýrii, Izrael na jej území uskutočnil stovky náletov, pričom sa zameriaval na vládne jednotky, ako aj na ich spojencov z iránskej armády a libanonskej militantnej skupiny Hizballáh.



Izrael potvrdzuje svoje vojenské aktivity v Sýrii len v ojedinelých prípadoch; tvrdí však, že prítomnosť posíl sýrskej armády z Iránu v Sýrii je preň hrozbou a preto bude pokračovať v náletoch. Ani k útoku z noci na utorok sa Izrael explicitne neprihlásil.



V rozhovore pre spravodajský kanál Kan 11 Benet uviedol, že Irán sa "snaží etablovať na hranici s Izraelom, aby ohrozil (mestá) Tel Aviv, Jeruzalem a Haifu. AFP poznamenala, že toto obvinenie nie je nové a izraelskí predstavitelia s ním prichádzajú často.



Benet v rozhovore prízvukoval, že Irán "musí opustiť Sýriu". Dodal, že Iránci "majú doma dosť problémov s koronavírusom (a) upadajúcim hospodárstvom." Podľa neho Irán "býval pre Sýrčanov prínosom ..., ale teraz je to bremeno".