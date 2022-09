Benin rokuje s Rwandou o vojenskej pomoci v boji proti džihádistom

Lagos 9. septembra (TASR) - Africký štát Benin rokuje s Rwandou o logistickej pomoci a poradenstve v boji proti džihádistom na svojej severnej hranici, uviedla v piatok agentúra AFP.



AFP pripomenula, že rwandský prezident Paul Kagame už vyslal vojakov na pomoc Mozambiku v jeho boji proti islamistickým militantom na severe krajiny a rwandskí vojaci sú nasadení aj Stredoafrickej republike.



Beninské ozbrojené sily bojujú proti rastúcej hrozbe džihádistických konfliktov na svojej hranici s Burkinou Faso a Nigerom, kde od roku 2021 došlo k približne 20 vpádom.



Hovorca beninského prezidenta Wilfried Houngbedji pre AFP vysvetlil, že rodiaca sa dohoda "nebude ustanovovať nasadenie rwandských jednotiek" na beninskom území. Spresnil, že rovnako ako v prípade Nigeru a Burkiny Faso Benin rokuje s Rwandou o logistickej podpore a výmene odborných znalostí z vojenskej oblasti.



Houngbedjiho vyjadrenia prišli po tom, ako špecializovaná webová stránka Africa Intelligence so sídlom v Paríži informovala, že Benin rokuje o nasadení rwandských jednotiek na svojom území, pričom má ísť o pomoc v boji proti džihádistom.



Web napísal, že tieto rozhovory sú v záverečnom štádiu, pričom prví zo stoviek rwandských vojakov a expertov by údajne mali prísť do Beninu už v októbri. Podľa článku boli o tomto zámere informované len niektoré hlavy afrických štátov v regióne.



Západoafrické pobrežné štáty - od Beninu, Toga a Ghany až po Pobrežie Slonoviny - sú čoraz viac znepokojené šírením násilia zo strany džihádistov napojených na skupinu Islamský štát a sieť al-Káida, ktoré pôsobia aj v týchto krajinách.



Situácia je o to zložitejšia, že Francúzsko toto leto stiahlo svoje jednotky z Mali, ktoré boli hlavnou vojenskou silou v boji proti džihádizmu v Saheli.



Beninský prezident Patrice Talon nedávno informoval svojho francúzskeho kolegu Emmanuela Macrona, že potrebuje viac vybavenia, najmä bezpilotných lietadiel, ktoré by beninským bezpečnostným zložkám pomohli v boji proti násilnostiam na severe krajiny.