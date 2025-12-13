< sekcia Zahraničie
Benin vydal zatykač na protizápadného aktivistu Kemiho Sebu
Autor TASR
Cotonou 12. decembra (TASR) - Benin v piatok vydal zatykač na protizápadného aktivistu Kemiho Sebu z dôvodu „podnecovania k vzbure“ po tom, ako počas víkendu podporil prevrat, ktorý následne potlačila beninská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V nedeľu ráno, keď vojaci v živom vysielaní po obsadení budovy štátnej televízie oznámili zosadenie prezidenta Patricea Talona a rozpustenie vlády, Seba zverejnil video, v ktorom vyhlásil, že je to „deň oslobodenia“ jeho krajiny. Pokus o prevrat bol však ešte v ten deň potlačený.
Tento 44-ročný panafrický militant, vlastným menom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, je známy svojimi radikálnymi slovnými útokmi proti Francúzsku a vládam v afrických krajinách, ktoré sú spriaznené s Parížom. Na sociálnych sieťach má 1,5 milióna sledovateľov.
Kemi Seba sa narodil vo Francúzsku rodičom pochádzajúcim z Beninu. V roku 2024 ho francúzske úrady zbavili francúzskeho občianstva. Otvorene podporuje vojenské junty, ktoré sa k moci dostali prevratom v rámci regiónu Sahel a sú nepriateľské voči Parížu a zároveň naklonené Rusku.
Vo svojim videu Seba povedal, že „Benin je oslobodený“ a dodal, že „odvážni vojaci - vlastenci, ktorí konajú v súlade s hlasom zvrchovaného ľudu a každý deň povstávajú za dôstojný život, prevzali zodpovednosť a zadržali prezidenta Talona“.
Talon však zadržaný nebol, pričom beninská armáda v priebehu dňa potlačila prevrat s podporou Nigérie a Francúzska, pripomína AFP.
Právnik Kemiho Sebu odmietol komentovať situáciu, keď ho oslovila agentúra AFP.
