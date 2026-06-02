Benin: Wadagni pricestoval do Nigeru na prvú prezidentskú návštevu
Autor TASR
Abidjan 2. júna (TASR) - Nový beninský prezident Romuald Wadagni v utorok pricestoval do Nigeru, informovala beninská štátna televízia. Ide o prvú prezidentskú návštevu Niamey zo strany Beninu od štátneho prevratu V Nigeri v roku 2023, čo je podľa agentúry AFP znakom zmierňovania napätia medzi susednými štátmi, píše TASR.
Vojenskí vodcovia Nigeru, ktorí prerušili vzťahy s tradičným spojencom Francúzskom, uzavreli hranice s Beninom po tom, čo krajinu obvinili z poskytovania útočiska „francúzskym základniam“ zameraným na destabilizáciu Nigeru.
Šéf nigerskej vojenskej vlády Abdourahamane Tiani privítal beninského prezidenta, ktorý vstúpil do úradu 24. mája. Podľa nigerskej štátnej televízie Télé Sahel sa prvé stretnutie konalo v prezidentskom salóniku na letisku.
Cieľom spoločných rokovaní je obnovenie bezpečnostnej spolupráce medzi krajinami, ktoré bojujú proti džihádistickému násiliu.
