Beninská armáda zmarila pokus o prevrat, prezident Talon je v bezpečí
Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj kráľ bavlny z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.
Autor TASR
Cotonou 7. decembra (TASR) - Beninský minister vnútra Alassane Seidou v nedeľu vyhlásil, že armáda zmarila pokus o prevrat zo strany skupiny vojakov, ktorí tvrdili, že zosadili prezidenta Patricea Talona.
„Malá skupina vojakov spustila vzburu s cieľom destabilizovať krajinu a jej inštitúcie,“ povedal Seidou podľa agentúry AFP.
„Tvárou v tvár tejto situácii si beninské ozbrojené sily a ich velenie udržali kontrolu nad situáciou a pokus zmarili,“ dodal.
Skupina príslušníkov armády afrického štátu Benin v nedeľu oznámila, že zosadili prezidenta Patricea Talona a prevzali moc v krajine. Deklarovali tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu mal viesť podplukovník Tigri Pascal, informovala predtým britská stanica BBC.
Ľudia z prezidentovho okolia však uviedli, že Talon je v bezpečí a armáda postupne preberá kontrolu nad situáciou, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vládny vojenský zdroj potvrdil, že situácia je „pod kontrolou“ a že pučisti neobsadili „ani prezidentskú rezidenciu“, ani „prezidentský palác“. „Je len otázkou času, kedy sa všetko vráti do normálu,“ uistil zdroj.
Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026.
Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.
