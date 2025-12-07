Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Beninská armáda zmarila pokus o prevrat, prezident Talon je v bezpečí

Na snímke Patrice Talon. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Cotonou 7. decembra (TASR) - Beninský minister vnútra Alassane Seidou v nedeľu vyhlásil, že armáda zmarila pokus o prevrat zo strany skupiny vojakov, ktorí tvrdili, že zosadili prezidenta Patricea Talona.

„Malá skupina vojakov spustila vzburu s cieľom destabilizovať krajinu a jej inštitúcie,“ povedal Seidou podľa agentúry AFP.

Tvárou v tvár tejto situácii si beninské ozbrojené sily a ich velenie udržali kontrolu nad situáciou a pokus zmarili,“ dodal.

Skupina príslušníkov armády afrického štátu Benin v nedeľu oznámila, že zosadili prezidenta Patricea Talona a prevzali moc v krajine. Deklarovali tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu mal viesť podplukovník Tigri Pascal, informovala predtým britská stanica BBC.

Ľudia z prezidentovho okolia však uviedli, že Talon je v bezpečí a armáda postupne preberá kontrolu nad situáciou, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Vládny vojenský zdroj potvrdil, že situácia je „pod kontrolou“ a že pučisti neobsadili „ani prezidentskú rezidenciu“, ani „prezidentský palác“. „Je len otázkou času, kedy sa všetko vráti do normálu,“ uistil zdroj.

Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026.

Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.
