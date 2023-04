Beninské bronzy boli vyrobené z mosadze vyťaženej v západnom Nemecku

Berlín 6. apríla (TASR) - Mnohé z historických artefaktov známych ako "beninské bronzy" boli vyrobené z rudy vyťaženej v tisíce kilometrov vzdialenom nemeckom Porýní. Vyplýva zo z najnovšieho výskumu, ktorého výsledky boli publikované v odbornom časopise PLOS One. TASR informuje podľa štvrtkovej správy DPA a denníka The Guardian.



Beninské bronzy sú súborom tisícok kovových plakiet a sošiek, ktoré zdobili palác v bývalom Beninskom kráľovstve, dnešnom štáte Edo v Nigérii. Koloniálne vojská ich odviezli a boli umiestnené do zbierok po celom svete.



Mnohé z týchto vzácnych umeleckých diel vznikli z roztavených mosadzných náramkov, pričom kov náramkov pochádzal zo západnej časti Nemecka. Potvrdzuje to štúdia, ktorú viedol Tobias Skowronek z Technickej univerzity Georga Agricolu (THGA) v nemeckom Bochume.



Tieto náramky - manily - sa používali ako "mena" v západnej Afrike od 15. storočia. Platilo sa nimi za otrokov a mnohé sa našli vo vrakoch otrokárskych lodí. Vedci preskúmali 67 manil zo 16. až 19. storočia z piatich vrakov v afrických, európskych a amerických vodách Atlantického oceánu. Pomocou izotopov olova vystopovali jeho pôvod v Nemecku.



Napriek označeniu "beninské bronzy" je väčšina týchto umeleckých diel vyrobená z mosadze, ktorá obsahuje najmä meď a zinok, ale často aj olovo, cín a ďalšie prvky.



Skúmaním sa zistilo aj to, že zinok v mosadzi pre staršie manily pochádza najmä z Porýnia. Rôzne podiely stopových prvkov naznačujú, že meď pochádza z rôznych zdrojov, napríklad z Mansfeldu v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, z Banskej Bystrice na Slovensku a pravdepodobne aj zo Škandinávie.



Približne 10.000 predmetov ukoristených počas plienenia Beninského kráľovstva koncom 19. storočia sa nachádza v 165 múzeách a mnohých súkromných zbierkach vo svete.



Najviac beninských bronzov - približne 900 kusov - vlastní Britské múzeum v Londýne; veľkými zbierkami disponujú aj Nemecko a Spojené štáty.