Bennett: Izrael má morálnu povinnosť pomôcť zastaviť boje na Ukrajine

Jeruzalem 6. marca (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu vyhlásil, že Izrael má "morálnu povinnosť" a musí pomôcť zastaviť boje na Ukrajine.



S týmto vyhlásením prišiel Bennett po tom, ako v sobotu v Moskve rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne ho v Berlíne prijal nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. Bennett je v kontakte aj s ďalšími svetovými lídrami i s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, poznamenala agentúra AFP monitorovaná TASR.



Bennett v nedeľu po návrate do Izraela absolvoval telefonát s Putinom, v ktorom posúdili najnovší vývoj na Ukrajine. Podľa vyjadrenia tlačovej služby Kremľa sa obaja politici dohodli, že zostanú v kontakte.



Bennett podľa agentúry AFP avizoval, že Izrael bude pokračovať vo svojom diplomatickom úsilí "podľa potreby".



"Aj keď šanca nie je veľká - (ale) ak sa objaví čo i len malá príležitosť a budeme mať prístup ku všetkám stranám a možnostiam -, považujem za našu morálnu povinnosť vynaložiť maximálne úsilie" na hľadanie riešenia súčasného konfliktu, povedal Bennett.



AFP poznamenala, že Bennett sa nepridal k politikom západných mocností, ktorí rázne odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu a/alebo poskytli Ukrajine útočné zbrane.



Izrael namiesto prisľúbil Ukrajine humanitárnu pomoc: podľa informácií z nedele Izrael na Ukrajine postaví poľnú nemocnicu a do nemocnice v Ľvove prepraví generátory.



Podľa Izraela bola Bennettova cesta do Moskvy koordinovaná s Washingtonom a hlavnými európskymi mocnosťami, ale izraelské médiá informovali, že americkí predstavitelia vyjadrili pochybnosti, či Bennett dokáže ovplyvniť Putinove kroky.



Bennettova kancelária uviedla, že s Putinom rokoval aj o osude Židov na Ukrajine a v Rusku.



Izraelská ministerka vnútra Ajelet Šakedová v nedeľu uviedla, že Izrael sa pripravuje na situáciu, že sa tam prisťahuje okolo 100.000 ľudí z Ukrajiny a Ruska, a to v súlade so zákonmi, ktoré umožňujú ľuďom s overiteľným židovským pôvodom stať sa izraelskými občanmi.



Medzičasom v Izraeli v nedeľu pristáli lietadlá s asi 300 ukrajinskými Židmi, medzi ktorými bolo aj 100 osirelých detí. Ministerstvo pre prisťahovalectvo im ponúklo dočasné ubytovanie v hoteloch a ďalšiu pomoc.



Šakedová informovala, že od vypuknutia konfliktu na Ukrajine vstúpilo do Izraela 2034 ukrajinských utečencov, z ktorých 90 percent nespĺňa podmienky pre "zákon o návrate" ľudí so židovským pôvodom.



Bennett bol druhým svetovým lídrom, ktorý rokoval s Putinom od 24. februára, keď ruská armáda podnikla inváziu na Ukrajinu. Prvý zahraničným politikom prijatým v Kremli po týchto dramatických udalostiach bol pakistanský premiér Imran Chán. Jeho návšteva však bola - na rozdiel od Bennettovej - vopred plánovaná a dlho pripravovaná.