Bennett: Lapid sa na budúci týždeň ujme funkcie izraelského premiéra

Jeruzalem 20. júna (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok vyhlásil, že jeho koaličný partner a súčasný minister zahraničných vecí Jair Lapid už na budúci týždeň prevezme funkciu predsedu vlády. Toto vyhlásenie zaznelo po tom, ako Bennett s Lapidom oznámili, že na budúci týždeň predložia návrh zákona, ktorým rozpustia parlament (Kneset) a vypíšu nové voľby. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Pred rokom sme zostavili vládu, ktorá sa zdala byť nemysliteľnou a ktorá zastavila vážnu paralýzu vedenia krajiny," povedal v televíznom vyhlásení Bennet. "Vytvorili sme dobrú vládu a spoločne sme zastavili prepad Izraela," dodal.



"Stojím tu s mojím priateľom Jairom Lapidom, ktorý čoskoro prevezme funkciu premiéra v súlade s dohodou, ktorú sme uzatvorili," spresnil Bennett.



Podľa AFP bola súčasná vládna aliancia ôsmich strán ideologicky rozdelená. Vznikla len s jedným cieľom – zosadiť dlhoročného bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Ten koniec súčasnej koalície označil ako "skvelú správu" pre milióny izraelských občanov. Vo vyhlásení ďalej uviedol, že "po veľkom utrpení izraelskej verejnosti je každému jasné, že najhoršia vláda v izraelských dejinách sa skončila".



Samotný Bennett situáciu vo vládnej koalícii prirovnal k biblickému rozsudku kráľa Šalamúna, v ktorom dve ženy tvrdili, že sú matkou dieťaťa. Kráľ teda navrhol rozrezať dieťa na dve časti, aby dal každej žene polovicu dieťaťa, a potom rozhodol, že žena, ktorá nebola ochotná tolerovať ublíženie dieťaťu, bola jeho pravá matka. "Rozhodli sme sa byť matkou, ktorá zachráni život dieťaťa," povedal Bennett s odkazom na aktuálnu politickú situáciu.



Podľa zverejneného vyhlásenia by sa po rozpustení Knesetu mal Lapid stať už na budúci týždeň dočasným premiérom, až kým nezloží prísahu nová vláda. Podľa správ hebrejsky píšucich médií by sa parlamentné voľby mali konať 25. októbra.



"Aj keď budeme mať o niekoľko mesiacov voľby, výzvy, ktorým čelíme, nepočkajú. Musíme sa vyrovnať s vysokými životnými nákladmi, viesť kampaň proti Iránu, Hamasu a Hizballáhu a postaviť sa proti silám, ktoré hrozia premenou Izraela na nedemokratickú krajinu. To, čo sa stalo v posledných dňoch a čo sa tu stalo dnes večer, je ďalším dôkazom toho, že izraelský systém potrebuje vážnu zmenu. Pred rokom sme začali proces prestavby a teraz v ňom pokračujeme," povedal zrejme budúci premiér Lapid.



Denník The Times of Israel zisťoval, či sa zmeny vo vedení krajiny môžu dotknúť plánovanej návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Jeruzaleme. Nemenovaný predstaviteľ Bidenovej administratívy uviedol, že návšteva prezidenta USA v Izraeli sa uskutoční bez ohľadu na to, kto bude v tom čase premiérom.