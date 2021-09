Bennett navštívi Egypt ako prvý izraelský premiér od roku 2011

Káhira 13. septembra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett navštívi v pondelok Egypt, do ktorého zavíta ako vôbec prvý predseda izraelskej vlády od roku 2011. Oznámila to v pondelok kancelária egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího, s ktorým sa tam má Bennett stretnúť. Lídri majú hovoriť o "úsilí zameranom na oživenie mierového procesu" medzi Izraelom a Palestínčanmi, informuje agentúra AFP odolávajúc sa na vyjadrenie hovorcu egyptského prezidenta.



Bennetta, ktorý je premiérom Izraela od júna, pozval Sísí na návštevu Egypta v auguste. Dvojica lídrov sa má stretnúť egyptskom červenomorskom letovisku Šarm aš-Šajch ležiacom na juhu Sinajského polostrova, približuje denník Jeruzalem Post.



K dosiaľ poslednému stretnutiu egyptského prezidenta s izraelským predsedom vlády došlo v januári 2011, keď Husní Mubarak prijal Benjamina Netanjahua.



Egypt sa stal v roku 1979 vôbec prvou arabskou krajinou, ktorá podpísala s Izraelom mierovú dohodu. Káhira zároveň zohrala v máji tohto roku kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré sa podarilo dosiahnuť po 11-dňových ťažkých vzájomných bojov, pripomína AFP.



Egypt pravidelne hostí vedúcich predstaviteľov Hamasu, ale predstaviteľov konkurenčného hnutia Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása. Zároveň si zachováva silné diplomatické, bezpečnostné a ekonomické vzťahy s Izraelom, pripomína AFP. A



Agentúra dodáva, že k Bennettovej návšteve dochádza len desať dní po tom, ako sa v Káhire stretol so Sísím Mahmúd Abbás.