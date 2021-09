Bennett ocenil dolapenie všetkých palestínskych väzňov na úteku

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu ocenil dolapenie zvyšných dvoch zo šestice palestínskych väzňov, ktorým sa pred takmer dvomi týždňami podarilo utiecť z prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel Bennett označil spoločnú operáciu tajnej služby Šin Bet, izraelskej polície a armády za "pôsobivú, premyslenú a rýchlu", ale zopakoval a zdôraznil potrebu opraviť chyby v systéme, ktoré väzňom umožnili uskutočniť ich plány na útek.



"Niektoré systémy v štáte sa v posledných rokoch zhoršili a musia prejsť procesmi korekcie, zvýšenia účinnosti a zdokonalením," dodal premiér. "Je to možné a je potrebné, aby to fungovalo inak ... to, čo sa pokazilo, treba opraviť," vyhlásil Bennett.



Militantné hnutie Islamský džihád palestínskych väzňov napriek ich dolapeniu opäť označil za "hrdinov" a avizoval, že palestínsky ľud sa "nevzdá" a bude reagovať na izraelské "zločiny a agresiu".



Dvojicu väzňov vypátrali a zadržali pri spoločnej operácii izraelskej armády s protiteroristickými jednotkami, ktorá sa odohrala v noci na nedeľu v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu.



Zatknutie umožnili informácie získané službou Šin Bet, ktorá identifikovala budovu v Džaníne, kde sa poslední väzni na úteku skrývali, napísali The Times of Israel.



Spolu s väzňami na úteku boli zadržaní aj dvaja ďalší muži, ktorí údajne utečencom pomohli.



Podľa izraelského webu je naďalej nejasné, ako mohlo dôjsť k úteku skupiny väzňov z prísne stráženej väznice. V kauze sa vedie vyšetrovanie.



Právnik Jakubu Kadriho, jedného z utečencov, pre palestínsku televíziu povedal, že väzni pôvodne neplánovali utiecť 6. septembra, ale o niečo neskôr. Svoj plán však urýchlili, pretože sa obávali, že stráže začali byť podozrievavé a všimli si zmeny v ich väzenskej cele.



Väzni svoj útek plánovali niekoľko mesiacov, pričom - podľa vyjadrenia právnika iného väzňa - tunel na útek začali kopať v decembri. Na hĺbenie zeme používali lyžice, taniere a dokonca aj rúčku kanvice.



Lyžice sa odvtedy stali symbolom palestínskeho odporu a na demonštráciách ich nosili demonštranti na palestínskych územiach i mimo nich.



Poslúžili aj ako inšpirácia na politicky angažované umelecké dielo - kuvajtský umelec Majsam Abdal vytvaroval sochu v podobe obrovskej ruky zvierajúcej "lyžicu slobody".



Šesť palestínskych väzňov utieklo z prísne stráženého väzenia Gilboa na severe Izraela 6. septembra. Piati sú z militantnej skupiny Islamský džihád, pričom štyria z nich si odpykávajú doživotie. Šiesty je členom palestínskej politickej strany Fatah prezidenta Mahmúda Abbása.



Útek šestice mužov bol považovaný za jeden z najzávažnejších v dejinách krajiny. Všetci väzni na úteku boli považovaní za veľmi nebezpečných a izraelské bezpečnostné zložky po nich spustili rozsiahle pátranie.



Podľa komisie Palestínskej samosprávy pre väzňov boli po tomto incidente stovky Palestínčanov prevezené do iných väzníc. Dozorcovia im údajne zhabali osobné veci. Nahnevaní väzni v reakcii na to založili požiare vo viacerých celách.