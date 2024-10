Bennett vyzval na zničenie iránskeho jadrového programu

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett v stredu vyzval na rázny úder s cieľom zničiť iránske jadrové zariadenia. Reagoval tak na iránske raketové útoky na Izrael, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Musíme konať, aby sme zničili iránsky jadrový program, jeho centrálne energetické zariadenia a fatálne ochromili tento teroristický režim," napísal Bennet v príspevku na sociálnej sieti X. "Máme odôvodnenie. Máme nástroje. Teraz, keď sú (hnutia) Hizballáh a Hamas paralyzované, je Irán odkrytý," dodal.



Líder izraelskej opozície Jair Lapid vyhlásil, že Irán by mal za útok zaplatiť "významnú a vysokú cenu". "Teherán vie, že Izrael prichádza. Odpoveď musí byť tvrdá a mala by vyslať jednoznačný signál teroristickej osi v Sýrii, Iraku, Jemene, Libanone, Gaze a v samotnom Iráne," uviedol Lapid.



Teherán medzinárodné spoločenstvo obviňuje zo snahy vyvinúť atómové zbrane. Irán však tvrdí, že jeho jadrový program je určený na mierové účely, pripomína AFP. O Izraeli je všeobecne známe, že disponuje jadrovým arzenálom, hoci to nikdy nepriznal.



Irán vypálil v utorok na Izrael salvu rakiet. Podľa Teheránu to bola odveta za zabitie veliteľov proiránskych militantov vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd. Išlo o druhý priamy iránsky úder na Izrael. Teherán v apríli vypálil na Izrael rakety a drony v reakcii na izraelský letecký útok na iránsky konzulát v Damasku.