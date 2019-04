Benny Ganc označil Netanjahuov prísľub o anexii za nezodpovedný

Podľa AFP Ganc v minulosti naznačoval otvorenosť k evakuácii aspoň niektorých židovských osadníkov z iných oblastí.

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc v nedeľu kritizoval prísľub úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua, že v prípade víťazstva svojej pravicovej strany Likud v parlamentných voľbách presadí, aby Izrael rozšíril svoju zvrchovanosť nad osadami na Západnom brehu. Ganc tento zámer označil za "nezodpovednú" ponuku súvisiacu s voľbami.



Ganc, ktorého stredopravicová strana Modrá a Biela je v nadchádzajúcich voľbách pre Likud pomerne silným súperom, sa k Netanjahuovým plánom vyjadril v rozhovore pre izraelský spravodajský portál Ynetnews.



Ganc v ňom spochybnil Netanjahuovo konanie a položil otázku, prečo Izrael danú oblasť v uplynulých 13 rokoch neanektoval, aj keď mohol.



Vyslovil tiež presvedčenie, že "prísť s takýmto závažným strategickým a historickým rozhodnutím vo volebnej kampani nie je seriózne a je to aj nezodpovedné." Podľa Ganc ide o "nezmyselné vyhlásenie" a "je hanebné takto sa zahrávať s ľuďmi."



Uviedol, že on sám je proti "jednostranným" krokom. Vysvetlil, že v Izraeli sme "povedali, že sa budeme usilovať o dosiahnutie mierovej dohody na regionálnej a globálnej úrovni pri súčasnom zachovaní našich základných princípov".



Ako podotkla agentúra AFP, medzi tieto princípy patrí zachovanie bezpečnostnej kontroly v údolí rieky Jordán - nad tými jeho časťami, ktoré sú na Západnom brehu, - a zachovanie veľkých sídelných blokov v Predjordánsku.



Netanjahu v sobotňajšom rozhovore pre televíziu Channel 12 neuviedol podrobnosti, ako rýchlo plánuje napredovať s anexiou Západného brehu a či by tento krok zahŕňal všetky židovské osady.



Ak by sa anexia uskutočnila vo veľkom rozsahu, mohla by zmariť aj posledné nádeje na realizáciu dvojštátneho riešenia v izraelsko-palestínskom konflikte, keď by vedľa seba existovali Izrael a palestínsky štát, ktorý by podľa predstáv tamojšieho vedenia mal zahŕňať Predjordánsko, pásmo Gazy a východný Jeruzalem - všetky územia, ktoré Izrael obsadil v roku 1967 počas tzv. šesťdňovej vojny.



Židovské osady postavené na území, ktoré Izrael zabral v šesťdňovej vojne v roku 1967, považuje medzinárodné spoločenstvo za nezákonné a ich pokračujúca výstavba je jednou z hlavných prekážok pre obnovenie plnohodnotných mierových rokovaní a mieru v tejto časti Blízkeho východu.



Netanjahuom spomínaná anexia Západného brehu je krokom, ktorý sa izraelská krajná pravica snaží presadiť už veľmi dlho.