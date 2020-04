Benny Ganc žiada ďalšie dva týždne na zostavenie vlády

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Líder izraelskej centristickej aliancie Modrá a biela Benny Ganc požiadal v sobotu prezidenta Reuvena Rivlina, aby mu poskytol ďalšie dva týždne na zostavenie novej vlády, ktorá má viesť krajinu v období pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Prezident poveril Ganca zostavením koaličnej vlády 16. marca. Mandát mu vyprší v pondelok, ak hlava štátu nebude súhlasiť s jeho predĺžením.



Ganc sa pokúša o sformovanie spoločnej "núdzovej" vlády so svojím hlavným rivalom, doterajším premiérom a šéfom pravicovej strany Likud Benjaminom Netanjahuom.



Vo svojej žiadosti o predĺženie mandátu Ganc uviedol, že obe strany sú už podľa neho "blízko k podpísaniu dohody a dodatočný čas by umožnil jej finalizáciu". Prezident sa k jeho požiadavke bezprostredne nevyjadril.



Izrael má od konca roku 2018 dočasnú vládu pod vedením Netanjahua. V krajine sa 2. marca konali tretie parlamentné voľby za jeden rok, znova však nepriniesli jasného víťaza.



Benny Ganc pôvodne odmietal veľkú koalíciu s Likudom, ak ho bude viesť Netanjahu, ktorý čelí obžalobe z korupcie. Po vypuknutí epidémie koronavírusu v Izraeli však Ganc na túto otázku zmenil názor s tým, že teraz nie je čas na politické spory.



Podľa izraelských médií obaja potenciálni koaliční partneri plánujú "rotáciu" na poste premiéra - najskôr má na ňom na rok a pol zotrvať Netanjahu a v októbri budúceho roka by ho vystriedal Ganc.