Beňová a Hojsík z výboru EP opísali odporúčania pre eurokomisiu
Autor TASR
Štrasburg 10. marca (TASR) - Slovenskí europoslanci Martin Hojsík (PS) a Monika Beňová (Smer-SD) boli ako jediní z 15 slovenských eurozákonodarcov členmi osobitného Výboru EP pre bývanie (HOUS). Výbor v utorok (10. 3.) prijal správu s odporúčaniami pre Európsku komisiu pripravujúcu legislatívu na zaistenie dostupnosti bývania v EÚ, pričom obaja poslanci poskytli pre TASR svoje stanovisko k tejto téme.
Podpredseda EP Hojsík v tejto súvislosti pripomenul, že ešte v minulom volebnom období spolu s ďalšími kolegami z EP požadoval, aby sa téma v kompetencii členských štátov riešila aj na európskej úrovni, lebo štáty „zlyhávajú“. „Som rád, že sme mali tento špeciálny výbor, že sme donútili eurokomisiu, aby jeden komisár mal na starosti bývanie a že konečne schvaľujeme záverečnú správu tohto výboru, ktorá je rozsiahla,“ uviedol. Dodal, že správa je o zvýhodneniach pre ľudí, ktorí si kupujú svoj prvý byt, hovorí o problémoch s krátkodobými prenájmami, že treba riešiť byrokraciu pri povoľovaní, aj o tom ako sprístupniť európske peniaze, keď členské štáty vrátane Slovenska v tejto oblasti zlyhali.
Ocenil, že v EP bola široká zhoda na tejto správe, aj to že veľká časť z jeho 100 pozmeňujúcich návrhov bola zapracovaná do správy, ktorú eurokomisia použije pri príprave novej legislatívy.
Beňová upozornila na správy Eurostatu, podľa ktorých ceny bytov a nájmov rastú v EÚ rýchlejšie než mzdy. Od roku 2010 sa ceny bytov zvýšili v priemere o viac než 50 percent a nájmy o vyše štvrtinu. „Pre mladých ľudí, mladé rodiny či pracujúcich sa bývanie predovšetkým v mestách stáva nedostupným luxusom. Tento problém už nie je len ekonomický, stal sa aj sociálnym,“ uviedla.
Podotkla, že eurokomisia v rámci plánu na podporu cenovo dostupného bývania hovorí o väčších investíciách do výstavby a obnovy bytov, o zmiernení pravidiel štátnej pomoci, aby štáty aj samosprávy mohli rýchlejšie konať. „Pre Slovensko je to dôležitý signál, že si Brusel konečne uvedomuje, že bývanie nemožno nechať výhradne len na voľný trh,“ povedala s tým, že ak chce EK pomôcť ľuďom, musí ísť cestou jednoduchších pravidiel, rýchlejších rozhodnutí s menej administratívnymi povinnosťami.
„To je dôvod, prečo je dostupné bývanie pre slovenskú vládu jednou z dôležitých tém a v oblasti výstavby štátom podporovaných nájomných bytov robí omnoho viac, než je štandardom v iných členských štátoch EÚ. To, že sa k téme začína hlásiť aj Európska komisia, je zároveň krok správnym smerom,“ odkázala.
