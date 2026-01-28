< sekcia Zahraničie
Benz získal pred 140 rokmi patent na automobil, pomáhala mu manželka
Autor TASR
Mníchov 28. januára (TASR) - Kariéra Karla Friedricha Benza registruje množstvo inovácií. Z radu patentov vyčnieva prvé praktické motorové vozidlo so spaľovacím motorom. Tento patent má 140 rokov, nemecký inžinier si ho podal 29. januára 1886. Trojkolesový benzínový automobil začal predávať v roku 1888, väčšina kusov putovala do Francúzska.
Benz sa oženil s Berthou Ringerovou a táto žena hrala v jeho profesionálnom živote zásadnú úlohu. Ako snúbenica zo svojho vena kúpila spoločníkov podiel v zlievarenskej spoločnosti a po svadbe vo vlastnej továrni s manželom pracovali.
V tom čase 33-ročný technický a konštruktérsky nadšenec začal v roku 1878 realizovať nové patenty. Najskôr sa zameral na vytvorenie spoľahlivého dvojtaktného benzínového motora (registrácia v júni 1880). Medzitým si nechal patentovať škrtiacu klapku, elektrické zapaľovanie paliva iskrou z batérie, elektrické sviečky, karburátor, spojku, prevodovku a vodný chladič.
V roku 1883 však Benz založil spoločnosť na výrobu priemyselných strojov. Firma sa rozvíjala a on sa popritom mohol venovať vývoju automobilu, vychádzajúc z bicykla. Skonštruoval vozidlo s tromi kolesami. Poháňal ho štvordobý jednovalcový motor umiestnený medzi dvoma zadnými kolesami. Mal odparovacie chladenie, auto preto potrebovalo pravidelne doplniť vodou. Motor mal výkon 0,75 konskej sily a stroj vyvinul rýchlosť 13 kilometrov za hodinu, do kopca však bez pomoci ísť nedokázal.
Už 3. júla 1886 absolvoval Benz so svojím vozidlom „číslo 1“ prvú krátku verejnú skúšobnú jazdu. Hoci miestna tlač o vynáleze informovala, očakávaný ohlas sa nedostavil, záujem o „koč bez koní“ bol slabý, keďže ho nepovažovali za prakticky použiteľný. Vozidlo aj počas ďalších krátkych skúšobných jázd verejnosť síce zaujalo, no ľudia novému výmyslu nedôverovali, navyše bol drahý, čmudil a jeho spoľahlivosť bola otázna.
A vtedy sa pani Benzová rozhodla, že objav sa nebude dobre predávať len vo Francúzsku. Odhodlala sa k činu, za ktorý dostala dobovú prezývku Odvážna Bertha. Vynálezcova manželka a podporovateľka sa rozhodla ukázať, že vozidlo „číslo 3“ (ďalej zdokonalený Benz Patent-Motorwagen No. 3) je vhodné aj na dlhšie cesty. Bez vedomia svojho manžela podnikla 5. augusta 1888 na vtedajšie pomery dlhú 100-kilometrovú predvádzaciu púť z domovského Mannheimu. Zobrala so sebou synov (13 a 15 r.), aby jej pomáhali obsluhovať vozidlo. Unikátna cesta mala okrem propagácie aj dojazdový cieľ - návštevu rodičov v Pforzheime.
Bertha Benzová musela vyriešiť viacero problémov. Auto spaľovalo ligroín, no čerpacie stanice neexistovali a tak ho kupovala v lekárňach. Mestská apotéka vo Wieslochu sa stala prvou "čerpacou stanicou" na svete, keď tam posádka trojkolky kúpila niekoľko litrov čistiaceho prostriedku slúžiaceho ako palivo pre malý jednovalcový motor s výkonom necelé 3 konské sily.
Benzová počas cesty vynaliezavo opravila poruchy vozidla a vynašla niekoľko zlepšení. Upchaté palivové vedenie vyčistila ihlicou z klobúka, zapaľovanie opravila pomocou podväzku. Pri oprave reťaze jej pomohol dedinský kováč. Na ceste späť sa rozhodla reštaurovať brzdy - obloženie z kože jej na ne pripevnil obuvník. Každých približne 20 kilometrov museli jej synovia dolievať chladiacu vodu – zo studní, hostincov, či priekop pri ceste, podľa toho, aký zdroj bol práve naporúdzi.
Celý „špás" technicky zdatnej priekopníčky mobility trval 13 hodín, naspäť podobne. Jej manžel neveril vlastnému vynálezu natoľko ako ona a priznal: „Bola odvážnejšia ako ja a uskutočnila jazdu, ktorá bola rozhodujúca pre ďalší vývoj motorového vozidla.“
Táto udalosť naozaj vzbudila pozornosť celého sveta a dopyt po autách začal postupne narastať. V roku 1899 bola spoločnosť Benz & Cie najväčšou automobilkou s 589 vyrobenými kusmi. Medzitým Karl Benz vyrobil tiež prvé minibusy poháňané motormi s interným spaľovaním – dokázali naraz odviezť až osem ľudí.
Často spomínaný titul „otec automobilu“ sám skromne spochybňoval. Koncept automobilu nebol jeho nápad, už pred patentovaním sa objavili pokusy o jeho vytvorenie, dokonca aj s využitím vodíka, či elektromotorov. Automobil Karla Fridricha Benza bol však prvý prakticky použiteľný a zaviedol jeho sériovú výrobu.
